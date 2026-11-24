四半世紀の苦難を経て復活を遂げたソニーが、カリスマ創業世代なきあと、どのようにしてエンタメ企業へと転換したのか。その背景にあるデンソーや盛田昭夫塾の歴史を訪ねながら、平常の人々による企業再建の群像劇を描く。

四半世紀にわたる“受難の時”を経て復活を果たした ソニー 。 だが、かつての「エレキの ソニー 」と今の「エンタメの ソニー 」とではまるで別の会社だ。 神話に彩られたカリスマ創業世代なきあと、普通の「人々」はいかにエンタメの ソニー を築き上げたのか。

その転換点に迫る群像劇。 四半世紀にわたる“受難の時”を経て復活を果たしたソニー。 だが、かつての「エレキのソニー」と今の「エンタメのソニー」とではまるで別の会社だ。 神話に彩られたカリスマ創業世代なきあと、普通の「人々」はいかにエンタメのソニーを築き上げたのか。

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その転換点に迫る群像劇。 愛知県名古屋市内から車で知多半島に向かう。 織田信長が今川義元を破った桶狭間の古戦場を抜けてさらに南下すると、トヨタ自動車グループの部品メーカー、デンソーの子会社でディーゼルエンジンの燃料噴射装置などを造るデンソーダイシンの工場群が現れる。 巨大な工場群を抜けさらに南下、右手に中部国際空港（セントレア）を見ながら海岸沿いを30分近く走ると突然、打ちっぱなしのコンクリートとガラスの外壁で囲まれた近代的な建物が姿を現す。

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ソニーグループの創業者、盛田昭夫と妻、良子の記念館「盛田昭夫塾」である。 盛田昭夫塾は「世界各国の要人と縁を結んだ両親の生きざまを後世に伝えたい」と考えた昭夫の長女、直子が盛田本家の隣に建てた記念館で、世界を股にかけた昭夫のビジネスの記録や、昭夫が連れてくる各国の要人を相手にした良子の「おもてなし」にまつわる品々が展示されている。