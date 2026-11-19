ソニー、ニコン、パナソニック、OM SYSTEM、富士フイルム、キヤノンが展開する2026年ウィンターキャッシュバックキャンペーンの還元額と対象製品を詳細に解説。カメラ本体とレンズの同時購入による最大14万5000円などの高額還元特典を徹底比較する。

ソニー は、静止画・動画ハイブリッドのαシリーズを対象とした「αウィンター キャッシュバック キャンペーン2026」と、映像制作向け「Cinema Line ウィンター キャッシュバック キャンペーン2026」の2大施策を同時開催している。最大の特徴は、 カメラ 本体と対象 レンズ ・アクセサリーを同時購入した際の連動還元である。

Cinema Lineとαシリーズの高額還元特典

Cinema Lineの最高峰モデル「ILME-FX3A」は単体で5万円の還元を受けることができ、さらに指定のG MasterやGレンズ（FE 20-70mm F4 Gなど）を同時に購入すると追加で2万円～3万円が還元される。本体（5万円）とレンズ（3万円還元）の組み合わせにより、一気に8万円の還元を獲得できる点が強みである。

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目玉となるのはフルサイズミラーレス「Z7II ボディー」の単体10万円還元である。さらにフラッグシップの「Z9」や人気モデル「Z8」、最新レンズキット「Z6III 24-120 レンズキット」でも単体7万5000円還元という高額設定となっている。NIKKOR Z 85mm f/1.2 S / 14-24mm f/2.8 S / 24-70mm f/2.8 S II / 100-400mm f/4.5-5.6 VR S / 28-400mm f/4-8 VR：2万円、NIKKOR Z 20mm, 24mm, 35mm, 85mm f/1.8 S / MC 105mm f/2.8 VR S：1万円。

ニコンとパナソニックの戦略的価格設定

ニコンのキャンペーンでは、上記のようにレンズキットや単体レンズに重点が置かれているが、パナソニックの「LUMIX 年末・年始キャッシュバックキャンペーン」は、フルサイズの「Sシリーズ」と機動性に優れたマイクロフォーサーズの「Gシリーズ」の双方で提供する。LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.（S-R100500）：2万円、LUMIX S 100mm F2.8 MACRO / 24-60mm F2.8 / 28-200mm / 18mm F1.8 / 24mm F1.8：1万円、LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm II（H-RSA100400）/ LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm F1.7（H-X2550）：1万5000円。

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OM SYSTEMの超望遠特化と富士フイルムのラインナップ

OM SYSTEM（OMデジタルソリューションズ）の「OM SYSTEM 冬のキャッシュバック」は、野鳥撮影やネイチャーフォトを楽しむユーザーに向けた超望遠システムへの還元に特化している。ハイライトは、憧れの超高額超望遠ズーム「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」の単体購入で10万円分（Visaギフトカード）という強烈な還元が受けられる点である。さらに「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」や「ED 300mm F4.0 IS PRO」、「ED 150-600mm F5.0-6.3 IS」といった本格大口径・超望遠レンズでも単体5万円分の還元が設定されている。M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO / ED 300mm F4.0 IS PRO / ED 150-600mm F5.0-6.3 IS：5万円分、OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット / OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：2万円分、M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO / ED 12-100mm F4.0 IS PRO / ED 12-200mm / ED 40-150mm F4.0 PRO / ED 100-400mm IS II：2万円分、M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO / ED 12-40mm F2.8 PRO II / ED 17mm F1.2 PRO / ED 20mm F1.4 PRO / ED 25mm F1.2 PRO / ED 45mm F1.2 PRO：1万円分。

富士フイルムの対象カメラはGFX100 II、GFX100S IIであり、対象レンズはGF55mmF1.7 R WR、GF80mmF1.7 R WR、GF110mmF2 R LM WR、GF20-35mmF4 R WR、GF32-64mmF4 R LM WR、GF45-100mmF4 R LM OIS WR、GF100-200mmF5.6 R LM OIS WRである。また、Xシリーズの対象レンズにはXF200mmF2 R LM OIS WR、XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR、XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR、XF23mmF1.4 R LM WR、XF33mmF1.4 R LM WR、XF56mmF1.2 R WR、XF90mmF2 R LM WR、XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR、XF35mmF1.4 R、XF35mmF2 R WR（ブラック / シルバー）が含まれる。

キヤノンの最大14万5000円という圧倒的還元額

最新フルサイズ機「EOS R5 Mark II」やシネマカメラ「EOS C80」「EOS R5 C」は単体で7万円還元を受けることができるが、これに「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」（単体3万5000円＋同時購入増額2万円）と高級ストロボ「スピードライト EL-1 Ver.2」（同時購入増額2万円）を同時に購入した場合、組み合わせによる最高還元額はなんと14万5000円にも達する。EOS R6 Mark III（ボディー / 各種レンズキット）/ EOS R6 Mark II（ボディー / 各種レンズキット）：3万円、EOS R10（ボディー / RF-S18-45 IS STM レンズキット）：8000円。

RF100-500mm / RF15-35mm / RF24-70mm / RF24-105mm F2.8 / RF70-200mm F2.8 Z / RF70-200mm F2.8 / RF200-800mm：3万5000円、RF100mm F2.8 L MACRO / RF24-105mm F4 L / RF16-28mm F2.8 / RF24-240mm / RF100-400mm / RF28-70mm F2.8：1万円、SELPHY CP1500 / SELPHY QX20 / iNSPiC PV-223：2000円。なお、記事末尾に記載されたAmazon限定のノートパソコンや周辺機器の情報は、今回のカメラキャンペーンの対象外であるため本記事では詳述しない。