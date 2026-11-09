ソニーインタラクティブエンタテインメントがPS5独占戦略を強化しPC展開を縮小

SIEはPS5向け主要シングルプレイ作品のPC版リリース方針を中止し、PlayStation限定タイトルへ転換。グランツーリスモ7やゴースト・オブ・ヨウテイなどの独占展開が明確化される。

ソニーインタラクティブエンタテインメント （SIE）傘下のスタジオ開発によるPlayStation Studios作品の一部において、従来示唆されてきたPlayStation 5独占の姿勢が、公式な表示を通じて明確化された。2025年時点で確認されている情報によると、関連ゲームの公式サイトにおける紹介ページに「PLAYSTATION 限定」という新たな表記が導入されている。この動きは、同社のプラットフォーム独占戦略を強化する意図を示すものとして注目されている。

PC展開方針の転換と独占タイトルへ

SIEは2020年から、『Horizon』シリーズや『Marvel's Spider-Man』シリーズといった主力PlayStation Studios作品をPCプラットフォームへ展開してきた歴史がある。しかし、2025年3月には海外メディアBloombergのJason Schreier氏による報道で、同社がPS5向けの主要シングルプレイ作品のPC版リリース方針を撤回したと関係者が明かした。この方針転換により、今後シングルプレイ中心のタイトルはPS5およびPlayStation 5の独占作品として維持されることが確定した。

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オンラインゲームとシングルプレイの棲み分け

Jason Schreier氏によると、戦略の違いはゲームジャンルによって明確に区分されている。『ゴースト・オブ・ヨウテイ』や『Saros』といった作品はPS5独占を維持する一方で、『Marathon』や『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』などのオンライン多人数参加型ゲームについては、引き続きマルチプラットフォームでの展開を継続する方針が確認された。この区分けにより、プラットフォームの利点を最大限に活かしたシングルプレイ体験と、広範なユーザーベースを確保するためのオンラインマルチプレイとが使い分けられる体制が構築された。

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6タイトルの独占戦略と市場への影響

SIEは2025年8月、『アストロボット』『SAROS』『グランツーリスモ7』『ゴースト・オブ・ヨウテイ』『マーベル ウルヴァリン』『ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ』の6タイトルを紹介する動画を発表した。この動画内では「PLAYSTATION 5 EXCLUSIVE（PlayStation 5独占）」という表示が使われ、これらシングルプレイ作品が今後独占タイトルであることを示唆している。これにより、これらの大作タイトルはPlayStation 5ユーザーのみが体験可能なコンテンツとして位置づけられ、ハードウェア販売の販促効果を高める設計となっている。