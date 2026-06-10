ソニー、オールインワンCrystal LED UNIFY『ZRL-135SG/J』を発売 企業・教育施設向けに最適化

ソニーマーケティングは、会議室や教育施設向けの新オールインワン液晶ディスプレイ『Crystal LED UNIFY ZRL-135SG/J』を発表。5分割ディスプレイユニットとコントロールユニット、壁掛けブラケットを同梱し、100V電源だけで簡単設置。低反射コーティングと高輝度で明るい環境でも視認性を確保。法人向けブラビアと共通のGUIやリモート管理機能に対応し、4K入力もサポートする。壁から10cm以下の薄型設計でデザイン性も高い。

ソニー マーケティング株式会社は、企業の会議室や 教育施設 向けに設計された新製品「Crystal LED UNIFY 『ZRL-135SG/J』」を発表しました。 この オールインワン モデルは、ディスプレイユニットとコントロールユニットで構成され、従来のCrystal LED BHシリーズやCHシリーズ、2026年春に発売予定のSシリーズに新たに加わるラインナップです。5分割されたディスプレイユニット、コントロールユニット、壁掛けブラケットが同梱されており、最大電力を抑制し、標準的な100V電源コンセント一つで接続可能です。

これにより、簡単かつ短時間での設置を実現しています。 法人向けブラビアとの共通性を意識し、GUIデザインのコンセプトやソニー専用のリモートデバイスマネージャーに対応することで、設置や操作の利便性を高めています。 さらに、低反射コーティング技術と最大輝度500cd/m2、正確な色再現により、明るい環境でも高い視認性を提供します。 ディスプレイユニットは135インチのFHDサイズで、2人で約1時間という短時間で設置できるよう設計されています。

薄型設計により壁から奥行きを10cm以下に抑え、側面のブラケットが見えにくい構造とベゼルレスな外観でオフィス空间のデザイン性を向上させます。 法人向けブラビアと共通のGUIデザインはセットアップをスムーズにし、リモートデバイスマネージャーにより複数ディスプレイの一括管理が可能です。4K入力にも対応し、大会議室などで補助モニターとして使用する場合にも、外部機器での解像度変更を必要とせずに映像を表示できます。 本製品は、企業や教育施設における効率的な映像ソリューションとして期待されます





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ソニー Crystal LED オールインワン 企業向けディスプレイ 教育施設

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