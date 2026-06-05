ソニーが新ブランド「RenaX」を発表 リハビリテーション業界でAIを活用

より厳しくなった実績指数の基準値への対応や、新しい利得計算の指標として、AIを活用いただけます。 特に、リハビリ対象者が生活の場へ復帰する際に重要な「歩行・車椅子動作」および「トイレ動作」の退棟時自立予測について、AUC92％以上の高精度な予測を実現しており、利得計算の加算となる対象者の絞り込みや、自立に影響度の大きい評価項目を抽出することで、自立を目指すリハビリの計画の補助に役立てることが可能です。

「Prediction One for Rehabilitation」で提供している学習済みAIを用いて、ADL（日常生活動作）の予後予測を容易に実現します。 また、病院に蓄積されたデータを活用し、独自のAI予測モデルを作成することも可能です。 回復期リハビリテーション病棟とは、急性期の治療を終えて、本来の生活に少しでも近づけるためのリハビリテーションを専門に行う施設です。 ここではリハビリテーション実施計画や、実績指数と呼ばれるリハビリ効果を示す指標の管理において、患者の予後を予測することが必須の業務です。

予後予測を行うためには現場のセラピストが、大量のデータを解析するために時間を割く必要があることから、現在、リハビリテーション現場ではセラピストの業務負荷軽減と、病院運営の持続可能性向上が課題となっています。 当社は、回復期リハビリテーション病棟の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士および病院運営者が抱えるこれらの課題解決に取り組むため、2025年7月に予後予測AIの提供を開始し、今回、新たなブランド「RenaX」の展開に至りました。

「Prediction One for Rehabilitation」は、サービス開始から1年足らずで既に全国30病院から申し込みがあり、リハビリテーション業界での予後予測AI の普及を進めてきました。 今後「RenaX」は予後予測AIの枠組みを超え、ソニーグループ内の技術連携を深め、技術開発・サービス提供を加速させます





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ソニー Renax リハビリテーション AI 予後予測

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