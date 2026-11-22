『鳴潮』Ver4.0アップデート「永遠に灯る残り火」の実機映像が公開され、新キャラクター「ルシェル」が操るストライダーメカスーツによる空中・海中移動の実験動画が公開された。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント は11月21日、オープンワールドアクションRPG『鳴潮』の次期大型アップデートVer4.0「永遠に灯る残り火」に関する実機プレビュー動画を、PlayStation Japan公式YouTubeチャンネルにて配信した。この映像は、同年12月22日に配信開始が予定されているアップデートの舞台となる新地域「ネオユニオン」の風景を、フライスルー形式で紹介するものである。

本動画の最大の目玉は、本作に新たに導入される移動手段「ストライダーメカスーツ」の実演である。装着型メカとして描かれたこのスーツは、新キャラクター「ルシェル」が「共鳴解放」のナビゲーションボイスと共に変身して着用する。映像内では、ブーストを駆使した高い機動力で宙を舞いながら、新エリアの全景を探索する姿が披露されている。

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空中と海中を自在に移動する新メカスーツ

ストライダーメカスーツの機能性について、映像からは従来の移動手段を大幅に上回るパフォーマンスが確認できる。Ver2.0で追加されたソアーや、Ver3.0で実装されたエクスペディションバイクとは異なり、本作Ver4.0では陸上だけでなく空と海の両方を自由に行き来できることが示唆されている。

飛行時のスピードは非常に速く、長時間のブースト使用も可能である。特に注目すべきは映像の最後で確認できる動きで、ルシェルは飛行状態のまま海中へと突入し、瞬間的に「深海モード」へと移行する様子が映し出された。これにより、プレイヤーはネオユニオンにおける陸上、空中、そして深海の三者全てを自在に探索できるようになると予想される。

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Anthemのメカスーツとの類似性が議論に

動画公開後、ソーシャルメディア上ではストライダーメカスーツのデザインや動作について、旧EA作品との比較が持ち上がっている。ユーザーの間では、2019年2月にElectronic Artsから発売され、BioWareが開発したオンライン専用アクションRPG『Anthem』のエグゾスーツを連想させるという声が聞かれる。

『Anthem』に登場する「ジャベリン・エグゾスーツ」は、地上と空を自在に移動でき、アイアンマンのように広大なオープンフィールドを飛行できることで好評を博していた。本作のストライダーメカスーツの方向性は、かつて『Anthem』に実装されていた「エイメス」のメカスカウト形態による飛行能力をパワーアップさせたものに似ていると指摘する声もある。

参考として『Anthem』は、サービス終了まで約7年にわたって運営が続けられ、今年の1月13日に正式にサービス終了となっている。『鳴潮』のストライダーメカスーツが『Anthem』の成功要素を踏襲しつつ、より高度な統合移動手段へと進化させたものか、今後のアップデートでその違いが明らかになるだろう。

『鳴潮』の世界観とVer4.0の期待

『鳴潮』は基本プレイ無料のタイトルであり、開発はKURO GAMESが手がけている。物語においてプレイヤーは、長い眠りから目覚めた「漂泊者」となり、世界各地を旅して仲間たちと共に「悲鳴」と呼ばれる災いを乗り越えていく役割を担う。

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Ver4.0アップデートでは、新キャラクター「アンナ」の登場も確認されており、ストライダーメカスーツをまとった状態で敵と遭遇し戦う姿や、彼女と共に自律して戦う描写も映像に含まれていた。これらの新要素により、12月22日から開始される「永遠に灯る残り火」アップデートでの探索体験は、従来よりもよりダイナミックかつ多角的なものになると見られる。