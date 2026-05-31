ソニー α7R VI 评测：高画素与高速的平衡

ソニーの最新フルサイズミラーレスα7R VIをレビュー。新しいElectronically Stacked撮像素子、バッテリー性能向上、画質と高感度の実力、そして高速連写と手ブレ補正の性能を詳細に検証する。

ソニー は フルサイズ ミラーレスカメラ α7R VIを発表した。 第3世代のα7R III（2017年）では大型バッテリーの採用やメディアのデュアルスロット化などボディーの信頼性を向上。

第4世代のα7R IV（2019年）は6100万画素とさらに高解像度化された。 新モデルではElectronically Stackedという構造の撮像素子を採用し、高速読み出しを実現している。 これは画素と回路、そしてメモリーを一体化するもので、従来の積層型より進化した形態とされる。 ただしα1 IIの5010万画素と比較すると、動体撮影時の歪みはα7R VIの方が大きいと発表されている。

これはα7R VIではメモリーが省かれているため読み出し速度が少し遅くなるためだという。 新バッテリーNP-SA100は容量が増え、公称撮影可能枚数は前モデルα7R Vの440枚から600枚に増加。 実際の撮影ではRAW＋JPEGで262カット524枚撮影した時点で残量30％だった。 電圧は7.82V、容量2670mAhで、従来のNP-FZ100（7.2V、2280mAh）より大型である。

単体価格は1万5400円。 画質面ではJPEG撮って出しで細部の解像感とシャープネスが向上し、精細な描写を実現。 フルサイズ機最高画素数に相応しい品質である。 高感度性能は常用最高ISO3万2000、拡張ISO102万4000で変わらず。

積層型の影響かややザラつきが目立つが、ノイズ処理が改善され常用域では実用的。 エクステンデッドRAW処理では解像度拡大とノイズ低減を1枚のRAWから生成可能。 コンポジットRAW撮影と比較すると、解像感ではコンポジットRAWがやや上回るが、ノイズ低減ではエクステンデッドRAWが優れる。 HDR機能は32枚合成のLv3で試したところ、階調は広がるが効果は控えめ。

動体撮影性能では被写体認識と高速連写（秒30コマ）で野鳥の瞬間を捉えられる。 ボディー内手ブレ補正は中心部8.5段、周辺部7段と強力で、非搭載レンズでも長秒 shootingが可能





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