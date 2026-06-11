ソニーが"NURO 光"で月額1,500円でPS5をレンタルできるプランをリニューアル

ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス"NURO（ニューロ） 光"は、月額オプション"PlayStation 5（以下、PS5）デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"の提供を6月10日より開始した。月額1,500円。 "PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供するPS5をリースで手軽に楽しめるプラン"PS5 for NURO"をリニューアルしたもの。3年間の契約継続期間において、これまで月額1,780円で提供されていた利用料金が月額1,500円へと値下げされるとともに、提供機器が"PS5 デジタル・エディション 日本語専用"に変更される。 さらに、リニューアルにあわせて、公式サイトから"NURO 光"と本オプションを新規で同時に申し込んだ人を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引する"NURO 光 PS5特典"の提供を開始。これにより、実質月額980円で"PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"を利用できる。

ソニー ネットワークコミュニケーションズが提供する高速 光回線サービス "NURO（ニューロ） 光"は、 月額オプション "PlayStation 5（以下、 PS5 ）デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"の提供を6月10日より開始した。

月額1,500円。

"PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供するPS5をリースで手軽に楽しめるプラン"PS5 for NURO"をリニューアルしたもの。3年間の契約継続期間において、これまで月額1,780円で提供されていた利用料金が月額1,500円へと値下げされるとともに、提供機器が"PS5 デジタル・エディション 日本語専用"に変更される。 さらに、リニューアルにあわせて、公式サイトから"NURO 光"と本オプションを新規で同時に申し込んだ人を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引する"NURO 光 PS5特典"の提供を開始。

これにより、実質月額980円で"PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO"を利用できる。 （※1）契約期間終了後は、PS5のリース継続か、買取、機器を返却のうえ解約のいずれかを選択することが可能です。 契約期間満了前に解約された場合は、残債金額の支払いが必要です。 その際、買取を選択される場合は、残債金額に加えて端末購入代金が別途必要です





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