セガとロヴィオが提携し、ソニックランブルパーティにてアングリーバードのキャラクターが参戦。11月26日より期間限定イベントが開始され、新ステージやスキンが追加される。

セガエンタープライゼスと ロヴィオ エンターテインメントは、マルチプレイパーティーゲーム『 ソニックランブルパーティ 』において、人気タイトル『 アングリーバード 』との大規模な期間限定コラボレーションイベントを開催することを発表した。このクロスオーバープロジェクトは、両ブランドのファンが共通のプラットフォームで交流できる新たな機会を提供し、ゲーム内の多彩な競技モードに新しいテーマとキャラクターを加える。

本作は、ソニックシリーズの主要キャラクターであるソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウなどを操作し、Dr.エッグマンが創造したおもちゃの世界を舞台に、最大32人のプレイヤーで競争を行うマルチプレイパーティーゲームとして定着している。PC（SteamおよびGoogle Play Games）およびモバイルプラットフォーム（iOS、Android）において基本無料のモデルで提供されており、アイテム課金による追加コンテンツが利用可能な環境で運営されている。

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コラボイベントの詳細とスケジュール

この「アングリーバードコラボイベント」は、2025年11月26日17時から2027年1月7日17時までの約1年間にわたり実施される予定である。イベント期間中、プレイヤーはゲーム内通貨「レッドスターリング」を使用して限定アイテムを入手したり、イベントパスをクリアすることで独自の報酬を獲得したりすることが可能だ。セガ傘下にあるロヴィオの人気パズルアクションゲームとの連携により、既存のゲームメカニクスに新鮮な要素が加わっている。

セガとロヴィオという二つの大手ゲームスタジオによるこの提携は、長年の歴史を持つIP同士が融合することで、従来のファンベースを超えた広範な層へのアピールを狙っている。両社の戦略的なパートナーシップは、ユーザー体験の深化とゲームエコシステムの拡大に寄与しており、今回のような大規模イベントを通じたコンテンツ提供がその中心的な役割を果たしている。

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新ステージ「アングリーバード ラン」の仕組み

イベントの目玉となるのは、『アングリーバード』をテーマにしたコラボステージ「アングリーバード ラン」の登場である。このステージは、誰よりも早くゴールを目指を目指す「ラン」形式の競技になっており、従来のソニックシリーズのステージとは異なる独自の難易度とリズムが要求される。公開された映像などから、スリングショットでキャラクターを飛ばす要素が存在することが確認されており、物理法則を活用した戦略的なプレイが求められている。

プレイヤーはスリングショットで狙いを定め、最適なルートを選定しながら障害物を回避していく必要がある。この新しいゲームモードは、単なるスピード競争ではなく、投擲のタイミングや角度を計算する知的な要素も含んでおり、異なるスキルセットを持つプレイヤー同士が競い合う場として機能している。セガは、このステージを通じてゲームの多様性をさらに広げると強調している。

キャラクターカスタマイズと報酬システム

イベント期間中には、『アングリーバード』のキャラクターとしてゲームをプレイするためのスキンやバディが入手可能となる。イベントパスには無料パスと有料のプレミアムパスの2種類が用意されており、プレイヤーは自身のプレイスタイルや予算に合わせて選択できる。無料パスではバディ「ザ・ブルース」やスタンプ「（アングリーバード）飛ぶバード」などが、プレミアムパスではスキン「ボム」「チャック」やバディ「ステラ」が報酬として提供される。

また、レッドスターリングショップでは限定のスキンやスキル、エモートが含まれる「レッドパック」が登場する。このパックには、スキン「ロス」などの希少アイテムが含まれており、ゲーム内経済を通じてプレイヤーが独自のキャラクターデザインを完成させることを可能にする。セガは、カスタマイズオプションの拡大がプレイヤーの没入感を高めると述べており、これによりゲームの長期維持率向上にも寄与すると期待されている。

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ゲームモードと運営体制の影響

『ソニックランブルパーティ』は、2025年11月に正式サービスを開始以来、シーズン制で運営が続けられており、新たなステージやカスタマイズアイテムの追加、期間限定イベントの実施を通じてコンテンツを更新してきた。今回のアングリーバードとのコラボは、その運営戦略の一環として位置づけられており、プレイヤーの継続的な関心を維持するための重要な施策となっている。

常時開放されている「パーティランブル」モードでは、最大8人でランダムに選ばれた1つのステージをプレイし、レースやサバイバルなどのユニークなルールが適用される。一方、「リングサバイバル」モードでは、最大32人が3ラウンドを戦い、ラウンドごとに選出されるステージでリングを集めて最終的な勝利を目指す構造になっている。セガは、これらのモードがプレイヤー間の交流を促進し、ゲームコミュニティの活性化に貢献していると考えている。ロヴィオのキャラクターが加わることで、これらの既存のモードに新たな戦略深度と楽しさがもたらされることが期待されている。