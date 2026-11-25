レアル・ソシエダのジョン・マルティンがコパ・デル・レイ決勝で圧巻の守備を見せて優勝に貢献した。32歳のアイメリク・ラポルテの後継候補としてスペイン代表入りが期待される。

レアル・ソシエダ の ジョン・マルティン が、2024-25シーズンの コパ・デル・レイ で優勝に大きく貢献し、その活躍で スペイン代表 への招集が確実視されている。マルティンは セビージャ での決勝戦で圧倒的な守備力でチームを勝利に導き、クラブの歴史に名を刻んだ ペッレグリーノ・マタラッツォ 監督率いるチームの中心的な存在となった。この栄光は、昨季からの着実なステップアップと、複数の監督を渡り歩きながら証明し続けた高い適応力がもたらした結果である。

マルティンのステップアップと指揮官の信頼

ジョン・マルティンは2024-25シーズンからトップチームに正式に加わり、公式戦で17試合に出場した。ソシエダはコパ・デル・レイで準決勝、ヨーロッパリーグでベスト16に進んだが、ラ・リーガでは11位にとどまった。アルグアシルは6年間務めた監督の座を退くことを決めた。後任には、マルティンとすでに強い絆を築いていたソシエダBのセルヒオ・フランシスコ監督が就任した。

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就任当初、マルティンはドゥイェ・チャレタ＝ツァルより序列が低く、悔しい負傷による離脱も経験した。それでも10月に復帰すると、フランシスコ監督はマルティンを守備の中心に据えた。マルティンは当初の4試合連続無敗の期間に活躍し、パスの配球と1対1での落ち着いた守備で広く称賛された。しかしソシエダはその後3連敗を喫し、12月半ばには降格圏との勝ち点差がわずか1に達した。

フランシスコ監督は解任された。親しい理解者を失ったことはマルティンにとって痛手だったが、後任のペッレグリーノ・マタラッツォ監督も、このスペイン人センターバックをすぐに高く評価した。マタラッツォ監督は直ちにチームの自信を取り戻させ、リーグ戦最初の7試合で4勝3分けを記録した。なかでも際立ったのがホームでのバルセロナ戦の2-1の勝利だ。マルティンは粘り強い低い位置での守備を率い、ラミン・ヤマルやフェルミン・ロペスらを苦しめた。

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マタラッツォ監督の下での顕著な成長

多くの識者はバルセロナが勝てなかったのはその夜の不運によるものとしたが、マタラッツォ監督はマルティンとチームメートたちの努力を強調し、報道陣にこう語った。「集中を切らさないことは運ではない。ボールの前に身を投げ出すことも運ではない。その瞬間に何をすべきか分かっているということだ」マタラッツォ監督はチームをラ・リーガ10位まで押し上げた。

それだけでも就任を正当化するには十分だったが、このアメリカ人指揮官はクラブに4度目のコパ・デル・レイ優勝ももたらし、アノエタの歴史に名を刻んだ。ソシエダはベスト16でオサスナをPK戦の末に退け、準々決勝ではアラベスに3-2で勝利した。準決勝のバスク・ダービーでは宿敵アトレティック・クラブに2試合とも1-0で勝ち、アトレティコ・マドリーとの大一番となる決勝に進んだ。

セビージャでの決勝は延長戦を終えて2-2。緊迫したPK戦をソシエダが4-3で制した。マルティンはデュエルで9回勝利し、13回のクリアと17回のボールキャリーを記録する圧巻のプレーを披露した。自陣でのパス成功率も92％に達した。マタラッツォ監督は試合後の記者会見で語った。「ジョン・マルティンは闘う選手だ。試合に順応した。最初の15分を過ぎてからは素晴らしいプレーを見せた。多くの感情と闘争心をもたらしてくれる、我々にとって非常に重要な選手だ。ファンに火をつけることもできる。今日は素晴らしい試合をしたと思う」

スペイン代表への道と将来の展望

その後、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がマルティンをスペイン代表に招集したのも驚きではない。2026年ワールドカップのメンバーや、今季最初の代表2回分のメンバーに選ばれなかったのは不運だった。32歳のアイメリク・ラポルテがキャリアの終盤に差しかかるなか、スペイン代表の守備の中央でパウ・クバルシの長期的なパートナーになる最有力候補はディーン・ハイセンだ。それでも、マルティンがこれほど急速に成長を続ければ、デ・ラ・フエンテ監督も無視できなくなるだろう。