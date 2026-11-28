ソウル・江南地区のホテルなどを舞台に、日本人女性に売春をあっせんしていたとみられるグループを巡り、韓国当局が捜査を進めている。 現地報道によると、2024年2…

ソウル・江南地区のホテルなどを舞台に、日本人女性に売春をあっせんしていたとみられるグループを巡り、韓国当局が捜査を進めている。 現地報道によると、2024年2月以降、AV出演者20人を含む日本人女性22人が韓国に入国させられた疑いがあり、40代の男3人がベトナムに滞在しながら女性やホテルの手配、客の予約管理を担っていたとされる。

収益規模は少なくとも16億ウォン（日本円で約1億9000万円）に達するとの見方もある。 韓国法務省は出入国管理法違反の疑いで日本人女性6人を検挙し、2人が一時拘束されたほか、4人に対して強制退去や出国命令などの措置がとられたとされる。 このうち今夏ごろに拘束されて売春を認め、すでに帰国したと伝えられる人物もいる。 捜査当局は移動を担ったタクシー業者も検挙したほか、ICPO（国際刑事警察機構）を通じた責任者の国際手配や、売春容疑に関する関係機関との連携捜査を進めている。

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いずれも現時点では捜査段階の報道や当局の発表に基づくものであり、今後の捜査の推移を見守る必要がある。 ベトナム拠点の遠隔手配と「知名度」悪用…分業化が進む裏スキームの現実 近年、SNSや紹介ルートを通じて「短期間で高収入を得られる」といった文言とともに、海外での活動や渡航を持ちかけられるケースが後を絶たない。 韓国に限らず、欧米やオセアニアなどでも入国審査の厳格化や摘発が報じられており、安易な渡航に伴う法的リスクや身柄拘束の危険性が指摘され続けている。