ゼンゼロ×ヤマハ「XSR900 GP」展示 横浜でコラボ展

11月11日にリニューアルオープンした横浜の「Yamaha E-Ride Base」で、アクションRPG『ゼンエンドゾーンゼロ』との大型コラボ展示が始まりました。スターライト・ビリーをテーマにした「XSR900 GP」の公開や限定キャンペーンを実施中。

アクションRPG『 ゼンエンドゾーンゼロ 』と ヤマハ発動機 の大型コラボレーション展示が、横浜・みなとみらいにある体験型ショールーム「 Yamaha E-Ride Base 」で開始されています。この施設は2024年11月11日にリニューアルオープンしたばかりで、ゲーム内の人気キャラクターや世界観をリアルなバイクの展示を通じて体験できる内容が盛りだくさんです。

11月11日開業の体験型ショールーム

「Yamaha E-Ride Base」は、ヤマハ発動機が運営する最新の体験型ショールームです。eBikeの試乗体験だけでなく、ヤマハ発動機のグローバルなビジネス範囲や企業历史を視覚的に理解できる多彩なコンテンツが備わっています。リニューアル後の初となる大型企画展として、HoYoverseが展開するアクションRPG『ゼンエンドゾーンゼロ』とのコラボレーションが採用されました。

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スターライト・ビリーをデザインした車両

ショールームの入り口付近には、本作に登場するキャラクター「スターライト・ビリー」をイメージした特別車両「XSR900 GP」が展示されています。このバイクは1980年代のレーシングバイクのデザイン美学をリスペクトしたスタイリングが特徴で、赤、黒、白の三色を組み合わせたビリーモチーフのカラーリングが施されています。カウルやホイールなど各部所には「ZZZ」や「ZENLESS ZONE ZERO」の文字装飾が散りばめられ、スタイリッシュなフォルムを際立たせています。

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リアルとバーチャルの垣根を越える体験

会場内にあるシアタールームでは、スターライト・ビリーがバイクで活躍するシーンを描いたトレイラーが、大画面のスクリーンを通じて上映されています。この展示は、ゲームというバーチャルな世界と、実際のバイクというリアルな存在の垣根を取り払い、来場者にとって没入感のある『ゼンエンドゾーンゼロ』の世界観を存分に堪能できる空間を演出しています。

SNS連動の限定グッズキャンペーン

会場では、SNSプラットフォームX（旧Twitter）と連動したキャンペーンも実施されています。指定のハッシュタグを付けて投稿を行うことで、コラボレーション限定の缶バッジ（全4種）やクリアファイルなどのオリジナルグッズが配布されます。このキャンペーンは第1弾と第2弾に分けて展開されており、詳細は公式サイトなどで確認することができます。ファンにとっては、展示鑑賞だけでなく、特別な収集アイテムを入手できる絶好の機会となっています。