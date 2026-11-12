ゼンアーキテクツが2026 Microsoft Partner of the Year受賞、AIエージェント分野で2年連続

株式会社ゼンアーキテクツが、世界4,500件超の候補から選出され「2026 Microsoft Partner of the Year Awards」のAI部門で2年連続受賞を果たした。Microsoft Foundryを活用した本番運用基盤の評価が高い。

株式会社ゼンアーキテクツ （本社：東京都港区、代表取締役会長兼CEO： 三宅 和之 ）は、2026年11月12日に「2026 Microsoft Partner of the Year Awards」の技術部門において、世界的な栄誉であるWinnerに選出されたことを発表した。同社は、Microsoftテクノロジーを基盤とした顧客向けソリューションのイノベーションと導入において卓越した実績を示したことが高く評価され、世界各国のMicrosoftパートナーの中から選出された。

今回の受賞は、同社が「Innovate with Azure AI Apps and Agents」部門で優れたソリューションとサービスを提供したことが認められた結果である。同部門は、Microsoft Foundryを用いて先進的なAIソリューションを構築し、具体的な顧客事例でそのインパクトを実証したパートナーを表彰するカテゴリーであり、顧客データからインテリジェンスを生み出すAIの革新性、高度な安全性の確保、Microsoft Cloud Adoption Framework（CAF）およびWell-Architected Framework（WAF）for AIへの整合性が審査の観点となった。

Also read 森田恭通＆大地真央ら、夫婦3組が『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2026』受賞 愛を込めてビール注ぎ合う｜秋田魁新報電子版

ゼンアーキテクツはこの部門において、Microsoft Foundryを基盤としたProduction-ReadyなAIエージェント基盤を評価された。同社は、生成AI活用における一般的な課題である『PoCから本番に進まない』という壁に対し、お客様自身がエージェントを作り続けられる内製化にこだわってきた。その結果、エージェント開発が『月単位』から『日単位』に短縮され、全社標準として採用されるところまで到達させた。これは日本のエンタープライズAIが次の段階に入った証であると、同社は位置付けている。

世界4,500件超のノミネートから選出された受賞の経緯

Microsoft Partner of the Year Awardsは、Microsoft Cloud、AI、サービス、デバイスを通じて卓越した顧客成果を実現しているパートナーを表彰するプログラムである。今年のWinnerおよびFinalistは、世界中の多様なカテゴリーと国・地域から寄せられた4,500件を超えるノミネートの中から厳選され、選出された。ゼンアーキテクツは、この過酷な選考過程をクリアし、技術部門のWinnerとしての栄誉を手に入れた。

Advertisement

昨年の「2025 Microsoft Country Partner of the Year Award（Japan）」に続く2年連続の受賞であり、今年は国・地域別のアワードではなく、世界のパートナーを対象とする技術部門での受賞となる。応募にはAI関連のSpecializationなどの資格要件があり、エンタープライズAIの実装力が問われるこの部門での勝利は、同社の技術的優位性を国際的に証明するものとなった。

代表取締役会長兼CEOの三宅 和之は、受賞に対して以下の通りコメントした。「昨年のCountry Partner of the Year（Japan）に続き、今年は世界のパートナーが競う技術部門で評価をいただけたことを、心から誇りに思います。生成AIはこの数年、『PoCから本番に進まない』という壁に直面してきました。私たちはMicrosoft Foundryを中心に、お客様自身がエージェントを作り続けられる内製化にこだわってきました。」

Microsoft Foundryを活用した内製化支援の実績

ゼンアーキテクツが確立した独自の手法は、製造・モビリティ・造船・金融・流通の5業界、約30社のMicrosoft Foundry関連プロジェクトへ展開された。この手法により、エージェントの開発リードタイムを約1か月から数日へ短縮するなど、PoCを超えた具体的な成果を生み出している。評価とガバナンスを設計の最初から組み込んだ共通アーキテクチャと、学習から設計、自走までを一貫して支援する再現可能なプログラムが、その基盤となっている。

この支援体制は、人材育成（ZEN Bootcamp）・設計（Azure Light-up）・自走（ZEN Dev Cloud）の3段階で構成されている。累計100社以上の支援実績と15年以上のAzureの知見を持ち、Microsoft Solutions Partner（Digital & App Innovation）およびAI Apps on Microsoft Azure Specializationを保有している。Microsoft公式イベントや技術コミュニティでAzureの技術リーダーとして発信を続ける同社だからこそ実現できる、本番運用までの導き出し方を提供している。

Advertisement

三宅 和之はさらに、「この受賞は、私たちを信頼して共に挑戦してくださったお客様、最新の技術を共に磨いてくださったMicrosoft Corporationの製品チームと日本マイクロソフト株式会社の皆さま、そしてZENのチーム全員の成果です。これからも、AIエージェントを『作る』だけでなく『本番で動かし続ける』ための技術と知見を、日本のエンタープライズに広げてまいります」と述べた。今回の受賞により、より多くのお客様の可能性を切り拓いていくための新たな一歩となることを期待している。

日本マイクロソフト株式社のコメントと今後の展望

日本マイクロソフト株式会社は、ゼンアーキテクツの受賞について「このたび、株式会社ゼンアーキテクツ様が『2026 Microsoft Partner of the Year Awards』の『Innovate with Azure AI Apps and Agents』部門を受賞されたことを、心よりお祝い申し上げます」と声明を発表した。同社は、Microsoft Foundryを活用し、AIエージェントを実証実験にとどめることなく、実際のビジネスで活用できる形へと進化させ、お客様のAIによる変革に挑戦されていることを大変心強く感じていると評価した。

今回の受賞を新たな飛躍への一歩として、株式会社ゼンアーキテクツ様の技術と情熱が、より多くのお客様の可能性を切り拓いていくことを期待している。今後も株式会社ゼンアーキテクツ様と協働し、日本のお客様のAI活用とビジネス変革を力強く推進してまいりますと、日本マイクロソフト株式会社は表明了した。これにより、両社の連携はさらに強化され、日本のエンタープライズにおけるAI活用が加速することが見込まれている。