ゼレンスキー氏がロシア国民の不満を強調し、プーチン氏との会談を要求

ゼレンスキー氏は書簡の中でロシア国民の不満を強調し、プーチン氏との直接会談を要求した。また、戦争終結を念頭に置いたプーチン氏との会談を要求し、米国の関心がイランからウクライナ・ロシア戦争へ移るまで和平を待つわけにはいかないと強調した。

ゼレンスキー氏 は書簡の中で ロシア国民の不満 を強調し、 プーチン氏 との直接会談を要求した。 米国の関心 がイランからウクライナ・ロシア戦争へ移るまで和平を待つわけにはいかないと強調した。

ロシア側との直接会談を通じて戦争を終結させることを提案し、会談は第三国で開催し、明確な日程を設定するべきだと付け加えた。 また、これらの会談中は完全な停戦を実現する必要があると述べた。 ロシア国営タス通信は、クレムリンのペスコフ報道官の発言として、クレムリンはゼレンスキー氏の書簡を確認し、プーチン氏に報告する予定だと報じた。 ペスコフ氏はまた、ゼレンスキー氏がプーチン氏との会談を希望するなら、「モスクワに来ることも可能だ」と述べた。

一方、プーチン氏はサンクトペテルブルクで、トランプ米大統領が提示した戦争終結に向けた提案について、和平合意の「基礎」とはなり得るものの両国からの妥協が必要だと述べた。

「我々は概ねこれらの妥協案に同意した。 あとはウクライナ側を説得するだけだ」とプーチン氏は述べ、「しかし全体として、これらの提案はロシア・ウクライナ間の合意の基礎になり得ると信じる。 この紛争を終結させる可能性は十分にあるだろう」と言い添えた





cnn_co_jp / 🏆 132. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ゼレンスキー氏 ロシア国民の不満 プーチン氏 戦争終結 米国の関心 和平

United States Latest News, United States Headlines