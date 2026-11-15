ゼレンスキー大統領、NATO加盟と領土割譲を巡る米国提案を否定

ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国から東部ドンバス地方のロシア割譲をNATO加盟の条件とする提案があったと明かしたが、領土放棄は拒否し、包括的安全保障の確立を優先すると表明した。

ウクライナ 情勢を巡り、米国側が最近行われた協議の中で、 ウクライナ に対し北大西洋条約機構（NATO）への加盟を見返りとして、東部 ドンバス地方 を ロシア に割譲する案を提示したことが明らかになった。この事実は、 ウクライナ の ゼレンスキー大統領 自身が13日に記者団に対して明らかにしたものである。

領土割譲提案の経緯とゼレンスキー氏の声明

ゼレンスキー氏によると、この提案を行ったのは米国側の交渉担当者であり、同氏にとって今回のような提案がなされたのは「初めて」のことだという。この主張は、ロシアのプーチン大統領が以前から同地域を強く求めてきた背景や、2022年の全面的な侵攻開始の理由の一つとしてウクライナのNATO加盟の可能性が挙げられてきた事実と対比される形で伝えられている。

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ゼレンスキー大統領は声明の中で、ウクライナが自国の領土を放棄することはないという原則を強く強調した。しかし同時に、強力なウクライナ軍の構築や、NATOおよび欧州連合（EU）からの安全保障の保証を含む「包括的な安全保障パッケージ」が提示されれば、その提案を国民に諮る意向を示した点も付け加えた。

アブダビ和平協議の経緯と関係者の役割

今回の外交的摩擦の背景には、10日と11日にアブダビで行われた米国の仲介によるウクライナとロシアの和平協議がある。この三者協議では、トランプ米政権の特使を務めるジャレッド・クシュナー氏（トランプ大統領の娘婿）とスティーブ・ウィトコフ氏（中東担当特使）が仲介役を務めたことが確認されている。

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両当事者が直接関与する協議は数ヶ月ぶりの開催となったものの、会談は大きな進展を持たず終了した。ゼレンスキー大統領は13日の記者会見において、この協議の結果やその後の動きについて言及し、今後の交渉プロセスにおける欧州諸国の参加可能性にも言及した。

スペースXへの疑問と安全保障パッケージの条件

ゼレンスキー氏はまた、富豪のイーロン・マスク氏が率いるスペースX社に対して、ウクライナによる衛星通信システム「スターシールド」の利用に課している制限について、同社が誠実に説明しているのか疑問を呈した。大統領によれば、前線やロシア占領地域では依然として通信制限が続いており、これがウクライナ軍のドローン運用に影響を及ぼしているという実情が伝えられた。

今後の和平交渉の具体的な形としては、欧州諸国の代表が参加する可能性があるという合意が歓迎されている。この方針は米国側の使節団から発表されたものだが、クレムリン（ロシア大統領府）はこの構想を全面的に支持してはいないという対立構造が残っている。