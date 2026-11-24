ウクライナのゼレンスキー大統領は、フィンランド湾でロシアの貨物船に対するドローン攻撃をウクライナが実施したと認めた。攻撃は正当な軍事目標に対するものとした一方、ノルウェーなど同盟国からは慎重な対応が求められており、ゼレンスキー氏は情報共有の強化を指示した。

- ウクライナ の ゼレンスキー大統領 は、 フィンランド湾 で ロシア の貨物船を標的にした２１日のドローン（無人機）攻撃について、 ウクライナ が実施したと認めた。 一方、 ウクライナ を強く支援するノルウェーは、こうした作戦の実施に当たり慎重な対応を求めた。

ゼレンスキー大統領はブルームバーグが２３日に行ったインタビューで、正当な軍事目標を攻撃したとし、ウクライナは「全て適切に実施した」と述べ、「ロシア国旗を掲げる船舶や、兵器・制裁対象貨物を運搬する船舶、積み荷の内容が不明な船舶は、ロシア領海内であれ公海上であれ、われわれにとって正当な標的になる」と語った。 その上で、今回の攻撃はロシア領海内で実施されたとし、「われわれにはその権利が十分にあった。 ただ、その後に何らかの逸脱が生じた可能性があり、当然ながら疑問が生じている」と語った。

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同時に、欧州の一部同盟国が「バルト海で何かが起きると懸念している」とし、十分な情報が共有され不意打ちと受け取られることがないよう、閣僚や軍に対しパートナー国との意思疎通を強化するよう指示したと述べた。 フィンランドとエストニアの間にあるフィンランド湾で攻撃を受けた貨物船「スパルタ２」はロシア海運会社オボロンロジスチカが所有。 同社のウェブサイトによると、オボロンロジスチカはロシア国防省向けの物流業務を担っている。

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スパルタ２は２１日にドローンによる攻撃を受けて火災を起こし、消火にフィンランド、エストニア、ロシアの船舶が共同で対応。２２日にロシア領海内に曳航され、現在はロシア北西部サンクトペテルブルクの港に停泊している。 フィンランド軍は当初から攻撃はウクライナが実行した可能性が高いとの見解を示していた。