ゼレンスキー大統領がプーチン露大統領に戦争終結を提案

ゼレンスキー大統領は4日、プーチン露大統領に戦争終結と首脳会談の開催を提案する「公開書簡」をSNSで公表した。ロシアは軍事的、経済的に疲弊しており、露国民も戦争継続を望んでいないとし、戦争はもう十分だと述べた。

ロシアの侵略を受けるウクライナの ゼレンスキー大統領 は4日、 プーチン露大統領 に 戦争終結 と 首脳会談 の開催を提案する「公開書簡」をSNSで公表した。

「理由なき戦争だ」と指摘したゼレンスキー氏は、ロシアは軍事的、経済的に疲弊している上、露国民も戦争継続を望んでいないとし、「戦争はもう十分だ」と述べた。 一方で、ロシアが戦争終結に応じないのであれば「ウクライナは自国の存続のために戦い続ける」とも強調した。 ウクライナメディアによると、ゼレンスキー氏がプーチン氏に公開書簡を提示したのは2022年2月のロシアによるウクライナ全面侵攻後で初めて。 ただ、プーチン氏はこれまで、ウクライナが「降伏」を受け入れるまで戦闘を続ける構えを示しており、ゼレンスキー氏の提案に応じる可能性は低いとみられる。

ゼレンスキー氏は公開書簡で、ウクライナが露領内深くまで長距離攻撃できる能力を獲得したと表明。 露経済は疲弊している上、前線での露軍の死傷者数が先月は3万人を超えたとも述べ、「戦争から身を引くことを恐れないでください」と訴えた。 また、「あなたは戦争で両国を永遠に分断させた」と指摘。 外交で両国の次世代の未来を決定すべき時が来ていると強調した





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