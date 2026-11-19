ザ・ゲーム・アウォーズ2026のノミネートが発表され、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』がゲーム・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。日本作品の受賞歴や関連部門へのノミネート状況を詳述。

北米で開催されるゲーム賞『 The Game Awards 2026』のノミネート一覧が日本時間18日に公開され、任天堂の『 ゼルダの伝説 時のオカリナ』が最高賞である ゲーム・オブ・ザ・イヤー （GOTY）候補に選出された。この発表により、同作が次年度を代表する作品としての競争圏に入ったことが公式に確認された。現在指定されている年齢区分はB区分で、12歳以上対象となっている。過去に日本製ゲームがGOTYを受賞した実績は過去に4作品存在しており、本作がどの位置づけで評価されているかの背景を理解する上で重要な指標となる。

過去日本作品4タイトルがGOTY受賞歴持つ

ザ・ゲーム・アウォーズは2014年に創設された国際的なゲーム業界の主要イベントであり、そのノミネートは世界中のプレイヤーや開発者の注目を集める。日本作品としてこれまでにゲーム・オブ・ザ・イヤーを獲得したのは、以下の4タイトルである。まず『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』で、年齢区分はB区分（12歳以上対象）となっている。次に『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』で、こちらはD区分（17歳以上対象）である。さらに『ELDEN RING』もD区分（17歳以上対象）で受賞を果たしている。最後に『アストロボット』が過去に同賞を受賞した日本作品として記録されている。これら4作品の受賞は、日本ゲーム産業のグローバルな影響力を示すものであり、今回の『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のノミネートは、その伝統を延续するものとして位置づけられる。

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めっちゃカメレオンがマルチプレイヤー部門で候補

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バイオハザードが5部門ノミネート他日本タイトル

2026年6月にリリースされたLemorianの『めっちゃカメレオン』は、お絵かきとかくれんぼを組み合わせた対戦ゲームとして、ベスト・マルチプレーヤー部門にノミネートされた。この作品は配信開始から約2ヶ月という短期間で売り上げ2000万本を達成しており、その成功は開発者自身によって発表されている。単なるゲームソフトとしての枠を超え、リアルイベントの開催などゲームにとどまらない展開が見られ、社会現象と呼べるほどの話題性を維持している。このノミネートは、その販売成績とコミュニティからの支持が、業界内でどのように評価されているかを如実に示している。マルチプレーヤー機能の設計や、ユーザー参与型のイベント展開が評価された可能性が高い。

『The Game Awards 2026』のノミネートリストには、その他にも多数の日本作品が名を連ねている。セガの『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』はC区分（15歳以上対象）として、Capcomの『バイオハザード レクイエム』はZ区分（18歳以上のみ対象）として候補に入っている。特に『バイオハザード レクイエム』は、ゲーム・オブ・ザ・イヤーを含む計5部門にノミネートされており、今年度の大会で最も多くの賞争いをする作品の一つとなった。この多部門ノミネートは、シリーズ全体の制作力や、今回のタイトルが持つクオリティの広範さを示唆している。『ぽこ あ ポケモン』といった他のタイトルもリストに含まれており、日本からのエントリーが全体のノミネート数において大きな割合を占めていることがうかがえる。

受賞決定までのプロセスと大会の意義

ザ・ゲーム・アウォーズにおけるノミネートは、年間を通じてリリースされたゲームの総括的な評価として機能する。各部門へのノミネートは、その作品が業界内で一定以上の知名度と評価を獲得した証拠であり、特にゲーム・オブ・ザ・イヤーへの選出は、その年におけるゲーム制作の最高峰を示す指標となる。2026年のノミネートリストには、多様なジャンルのタイトルが含まれており、プレイヤー層の広い支持を集めた作品が顔を揃えている。最終的な受賞者は、2026年末に行われる授賞式において決定される予定であり、その結果が次年度の世界のゲーム市場に与える影響は大きい。日本からは複数のタイトルが主要部門で候補に残っており、どの作品が栄冠を獲得するかは今後の最大の関心事となっている。