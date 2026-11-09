ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D リメイク版で無限ジャンプバグが発覚

1998年発売のアクションRPG『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイク版で、キャラクターを好きな高さまで上昇可能な無限ジャンプのバグが報告された。大人リンクへの強制変化など攻略に重大な影響を与える現象だ。

1998年にNINTENDO 64向けに発売されたアクションRPG『 ゼルダの伝説 時のオカリナ 』の リメイク版 において、主人公 リンク が好きな高さまで無制限に跳躍し続けることが可能になる重大なバグが報告された。この現象は、ゲームの進行を大幅に省略でき、本来到達不可能な場所への侵入やダンジョンの強制突破など、戦略的に大きな影響を与える可能性がある。

無限ジャンプバグの発動手順と仕組み

この「無限ジャンプ」と呼ばれるバグは、非常にシンプルな手順で再現可能だが、タイミングの難しさも指摘されている。発動させるには、まず主人公の少年時代のリンクキャラクターを用意し、デクの棒を使用してジャンプ攻撃を行う必要がある。ジャンプの跳躍最中で、プレイヤーはアイテムメニューを即座に開く操作を行う。

Also read Steam�����������Υ����೫ȯ�ġ��롤��RPG Maker 3D����饯��������С������פξܺپ�����������¸��RPG Maker���꡼���Ǥ���Ѳ�ǽ

アイテムメニューを開いた状態で、別の道具に持ち替える。ここで重要なのは、一瞬だけメニューを閉じて、リンクが実際に別の道具を持っていることを確認することだ。そして、すかさず再びアイテムメニューを開き、デクの棒などの元の道具に戻そうとする。この操作を繰り返すことで、リンクはなぜかさらに跳躍し続け、無限に上空へと上昇していく。

大人となったリンクの場合でも同様のバグが発生する。この場合はメガトンハンマーなどのジャンプ攻撃を用いて、上記と同様のアイテム切り替えの手順を踏むことで現象が誘発される。タイミングは難しいものの、手順を正しく繰り返し执行できさえすれば、キャラクターは物理的な制約を超えて無制限に上昇を続けることができる。

Advertisement

闇の神殿への不法侵入と強制変化の弊害

発見された応用手法の中で最も注目されているのが、「闇の神殿」への不法侵入である。本来、このダンジョンは大人リンクがイベントをクリアし、「闇のノクターン」を習得した後に、カカリコ村の墓地の高台からワープして到達する場所だ。しかし、無限ジャンプを使えば、少年リンクでもその高台に強引に到達することが可能となる。

ディンの炎を入手していれば、入口にあるフックショットが必要な大穴さえ無限ジャンプで飛び越えることができ、ダンジョン内への侵入自体は容易だ。さらに、この裏技を用いると、ゾーラのサファイアの入手などの通常手順を大幅に省略した上で、ダンジョンクリアまでこぎ着けることも報告されている。

ただし、この方法で攻略を進めると重大な弊害が発生する。ダンジョンクリア時のカットシーン中、少年リンクの手足が突然引き延ばされ、大人リンクの体格に変化する奇妙な現象が見られる。カットシーンが終了すると、リンクは本当に大人リンクへと変貌するが、装備品はコキリの剣とデクの盾のまま残ったままになる。

最大の問題は、この手順では「時の歌」を習得できない点だ。時の歌は妖精の弓を入手するために必須であり、弓が手に入らないと「光の矢」を使用することができない。そのため、闇の神殿をクリアしたとしても、その後のゲーム進行において致命傷となり、通常のクリア条件を満たせなくなる。

Advertisement

スピードランナーへの影響と今後の展開

この無限ジャンプバグは、ゲームの難易度を下げるだけでなく、スピードランニングなどの高速クリアを目的としたプレイスタイルに革命的な変化をもたらす可能性がある。現時点では、ダークタイクーンの戦いや他のギミックを回避するための技術的課題が残っているものの、一度通过这些障壁を越えられれば、記録更新に劇的な影響を与えるものと見られる。

任天堂が手がけたこのリメイク版は、グラフィックの全面的な刷新やカットシーンのフルボイス化、自由なカメラ操作など、現代のプレイヤー向けに多数の新要素を加えている。しかし、3D化の礎となった原作の物理演算や挙動に対する深い理解が求められた結果、このような意図しないバグが発生した可能性も示唆されている。