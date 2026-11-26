『ゼルダの伝説 トオイのオカリナ』のリメイク版がアップデートされ、高速クリアRTAで多用されていた無限ジャンプやアクタージャンプなどのバグが修正された。これにより、特定のテクニックスを使用できなくなり、Any%ルートに大きな影響が及ぶと見られる。

には、エピソード「マロンのともだち」が進められなくなる不具合の修正と、いくつかの問題の修正をおこなったという記載のみとなっており、一見すると通常の バグ修正 といった趣だ。 一方で、 RTA コミュニティでは、「無限ジャンプ」バグなどが修正され、使用不可能になったとして大きく話題となっている。

無限ジャンプバグは、好きな高さまでジャンプし続けることが可能なバグだ。 子供リンクではデクの棒、大人リンクではメガトンハンマーなどのジャンプ攻撃の跳躍途中でアイテムメニューを開いて別の道具に切り替え、一瞬だけメニューを閉じてリンクの持つ道具が変わったことを確認。 すかさずまたアイテムメニューを開いてデクの棒などに持ち替えると、さらに跳躍して上昇していく技だ。 タイミングにコツは必要ながら、手順を繰り返すことができれば好きな高さまで跳躍し続けられる。

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が寄せられている。 筆者も最新バージョンで試行してみたものの、うまく跳躍し続けることは叶わなかった。 また、宝箱などを利用して大ジャンプする「Actor Jump」なども修正されたと見られ、新バージョンでは、特にAny％のRTAにおけるルート構築に大きく影響が出そうだ。 OoT remake got an update fixing a bunch of glitches, if you want to play around with them then don't update.