ゼブラフィッシュで初めて確認された複雑な睡眠時眼球運動 ― 複数の不活動サブステートが概日リズムに連動

マックス・プランク研究所のチームは、ゼブラフィッシュの睡眠中に四つの異なる不活動状態を特定し、そのうち日中に頻発する「QEM‑1」が捕食者に対する防御機構を欠くことを明らかにした。

これまでの研究では、魚が活動を止めた状態で眼球が動くことが報告されてきましたが、自然な睡眠中に 眼球運動 が現れるかどうかはほとんど検証されていませんでした。 ドイツ・マックス・プランク生物サイバネティクス研究所のチームは、この未踏の領域に挑むべく、モデル生物{ ゼブラフィッシュ }を用いた実験を実施しました。

研究者は まず、個体ごとの概日リズムを正確に把握するために、光周期を操作した環境下で数週間にわたり魚の行動を観察し、同時に脳უნედ称ვpp永事﨧澞顏墕啋現取乂년은뒈夢慥層푸治維탈가중eaptation. それにより、睡眠期と活動期の境界が明確になるだけでなく、眼球運動の出現頻度やタイミングを精緻に測定できるようになりました。 観察の結果、ゼブラフィッシュは活動後、真骨魚類と同様に数分間続く不活動状態に入ることが確認されました。

この不活動状態は刺激に対する反応性が著しく低下し、外部からの光や音に対してほとんど反応しませんでした。 しかし、この状態は一様ではなく、少なくとも四つのサブステートに分類できることが明らかになりました。 最初のサブステートは、眼球運動がほとんど検出されない静止状態で、主に夜間に出現しました。 残りの三つは眼球運動を伴うものであり、時間帯によって異なるパターンが観察されました。

一つは夜間にピークを迎える「QEM‑2」、もう一つは朝方にかけて徐々に増加する「QEM‑3」、そして最も頻度が高く、日中に主に発生する「QEM‑1」と呼ばれる状態です。 特にQEM‑1は、魚が極めて目覚めにくくなるため、捕食者に対して無防備な状態になることが指摘されています。 研究者はこの点を「驚くべきことだ」と評価し、睡眠中の防御機構としての眼球運動の機能的意義について新たな仮説を提示しました。

さらに、脳波データと組み合わせた解析により、QEM‑1が深い睡眠段階に相当し、他のサブステートが浅い睡眠や覚醒直前の過渡期に位置付けられる可能性が示唆されました。 この発見は、魚類における睡眠の多様性と進化的意義を再考させるものであり、哺乳類や鳥類の睡眠研究にも波及効果をもたらすと期待されています





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