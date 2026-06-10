ゼットスケーラー、Project AI-GuardianをTechnology Alliance Partnersへ拡張し、包括的AIセキュリティエコシステムを強化

ゼットスケーラーは、AIセキュリティイニシアチブ「Project AI-Guardian」をTechnology Alliance Partnersへ拡張することを発表。AWS、Google Cloud、OpenAIなど新規11社を含むパートナーと連携し、Zero Trust Exchangeプラットフォームを通じてAI環境全体にゼロトラストセキュリティを適用。生成AIやエージェント型AIワークフローに対応した包括的なセキュリティ基盤を構築し、企業の安全なAI導入を支援する。

ゼットスケーラー （NASDAQ: ZS）は、Project AI-Guardianの次フェーズを発表し、このイニシアチブを Technology Alliance Partners へと拡張することを明らかにした。

これにより、世界有数のグローバルシステムインテグレーター（GSI）との協業を基盤として構築されてきたエコシステム連携がさらに広がり、Zscaler Zero Trust Exchange™プラットフォームおよび同社のAI Protectポートフォリオと、補完的なパートナー技術との相互運用性が一層強化される。 企業が生成AI、エージェント型AIワークフロー、AI対応SaaSの活用を進める中、単一ベンダーだけでAI環境全体を保護することは困難である。

セキュリティチームは、相互にコンテキストを共有しない個別製品をつなぎ合わせざるを得ず、その結果、急速に拡大するAI攻撃対象領域に盲点が生じている。 組織に必要なのは、新たなサイロではなく、既存および先進の技術と相互運用し、シグナル、アイデンティティコンテキスト、ポリシー適用を共有できる包括的なAIセキュリティプラットフォームだ。 今回のProject AI-Guardianの拡張は、まさにこの考え方に基づいている。

Zero Trust Exchangeを通じて、Technology Alliance PartnersはZscalerの中核AIサービスと直接統合される。 これには、アイデンティティ、アプリケーション、エージェント、データがAIサービスにどう接続されているかを継続的に可視化するAI Access Graph、環境全体のAI関連リスクを発見・定量化するAI攻撃対象領域およびリスク・モデリング、さらに各種ガバナンスおよび保護機能が含まれる。

パートナーはこれらのシグナルを強化すると同時に、それに基づいてアクションを実行できるため、あるプラットフォームで得たインサイトを別のプラットフォームでの制御に生かすことが可能になる。 あらゆるやり取りはZero Trust Exchangeを介して仲介されるため、ポリシー適用はインラインかつリアルタイムで行われる。 アクセスは継続的に検証され、データは移動中に検査され、AI利用にも、現在Zscalerがユーザー、ワークロード、デバイスに適用しているのと同じ方法でゼロトラストポリシーが適用される。

顧客にとって相互運用性は、分散したツール群を個別に連携させる負荷なく、AI向けの一貫したコントロールプレーンを意味する。 パートナーにとっては、自社機能をエンタープライズAI全体へネイティブに拡張できる道筋となる。 本プログラムには、新たに11社が参加する。 AWS、CoreWeave、Databricks、Deep Cogito、Equinix、Glean、Google Cloud、OpenAI、Saviyntに加え、追加のGSIパートナーとしてCoforgeおよびNTT DATAが加わる。

これらのパートナーは、創設時からのGSIパートナーであるCognizant、EY、HCLTech、Infosys、TCS、Wiproとともに、AIを保護する包括的かつエンドツーエンドのフレームワークを提供する。 ゼットスケーラーのEVP - AI Security and Strategic Initiatives であるダワル・シャルマ(Dhawal Sharma)は次のように述べた。

「AIは組織に大きな機会をもたらしていますが、同時にセキュリティとガバナンス領域における脅威の構図も変えつつあります。 AIの保護は、エコシステム全体で取り組むべき課題です。

Technology Alliance Partnersを通じたProject AI-Guardianの拡張により、ZscalerはエンタープライズAIのやり取り全体にゼロトラストを広げ、お客様が必要な可視性、制御、データ保護を維持しながら、より迅速にAIを導入し、安全にイノベーションを推進できるよう支援します」「企業がAI変革を加速させ、エージェント型システムを大規模に展開する中で、エッジからクラウドに至るAI資産を保護する緊急性はかつてなく高まっています。 Project AI-Guardianを通じて、CoforgeはZscalerのAI Asset ManagementおよびZero Trust Everywhereと、当社のSecure Edge2Cloud Solution、Trust AIプラットフォームを統合します。

この組み合わせにより、自動化されたガバナンス、プライバシー保護のガードレール、継続的な保証をAIライフサイクルに直接組み込み、企業が信頼やビジネススピードを損なうことなく、AI導入を発見・保護・拡大できるようにします」本プレスリリースには、経営陣の信念および前提、ならびに現時点で経営陣が入手可能な情報に基づく将来見通しに関する記述が含まれている。 これらの将来の見通しに関する記述には、Project AI-GuardianおよびZscalerのTechnology Alliance Partnersに期待される性能や利点（エンタープライズAIワークフロー全体にゼロトラスト制御を提供することを含む）が含まれる。

これらの将来見通しに関する記述は、1995年米国私的証券訴訟改革法により定められたセーフハーバー条項の適用対象である。 実際の結果は、本プレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性がある。 これには、Project AI-GuardianやZscalerのTechnology Alliance Partnersとの取り組みに関して、パートナーや顧客による採用をZscalerが実現できるかどうかに関連する要因が含まれる。 Zscaler (NASDAQ: ZS)は、ゼロトラスト セキュリティの先駆者であり、世界的なリーダーである。

世界中の大企業や重要インフラ機関、政府機関がZscalerを採用し、ユーザー、拠点、アプリケーション、データ、デバイスを保護しつつ、デジタル トランスフォーメーションを加速させている。 Zscaler Zero Trust Exchange™プラットフォームは世界160以上のデータ センターに分散され、高度なAIを活用して、毎日数十億件のサイバー脅威やポリシー違反を防ぎ、コストや複雑さを軽減しながら、現代企業の生産性向上を支援する





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