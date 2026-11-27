Amazonのスマートスピーカー「Echo Dot」に第6世代モデルが登場した。外見は従来とほぼ同じだが、出荷時点で新しい音声アシスタント「Alexa+」を利用でき、スマートホームハブも内蔵する。価格が大きく上がった新モデルは何が変わったのか。実機で確かめた。

まずは外観から見ていこう。 ボディーはおなじみの球形で、上部に音量ボタン（大／小）とミュートボタンを備える。 かつてこれらと並んでいたアクションボタンが省かれているのは、前回紹介したEcho Timeと同様だ。

底部には、応答時に青く光るライトを備える。 ただし従来のように周囲をぐるりと一周するリング状ではなく、光るのは前方だけだ。 サイズは従来モデルの約100（直径）×89（高さ）mmに対して、本製品は約99（直径）×92（高さ）mmと、誤差レベルの違いしかない。 無線LANは、従来のWi-Fi 5（IEEE 802.11ac）からWi-Fi 6E（IEEE 802.11ax）へと強化された。

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スマートホームの規格はZigbee、Matter、Threadボーダールーターに対応する。 従来はMatterのみだったので、対応の幅が大きく広がった。 Amazonによると、Echo Dot Maxを除くEcho Dotシリーズとしては、初めてスマートホームハブを内蔵したモデルだという。 価格は1万7980円だ。