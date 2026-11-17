セールスマーカーとフリークアウトは、Web検索行動などのインテントデータを活用した新広告ソリューション「Sales Marker Ads」を2026年11月から提供開始。役職・職種と組み合わせた高精細ターゲティングでBtoB広告の効率化を支援します。

株式会社 セールスマーカー （東京都渋谷区、代表取締役CEO： 小笠原羽恭 ）は、株式会社 フリークアウト （東京都港区、代表取締役： 時吉啓司 ）と戦略的連携し、BtoB向け広告ソリューション「 Sales Marker Ads 」の提供を2026年11月から開始すると発表した。本ソリューションは、企業属性に留まらず、購買意欲の高まりを示す インテントデータ と役職・職種情報を掛け合わせることで、従来の広告配信の課題を解決する画期的なアプローチを提供する。

検索行動に基づくインテントデータの新規活用

セールスマーカーは、企業が保有する膨大なWeb検索行動やオンライン上の関心信号を抽出するインテントデータを得意とする。これまで同社は、これらデータを営業やマーケティング部門向けプラットフォーム「Sales Marker」を通じて提供し、インテントセールスの支援を行ってきた。今回新たに展開される「Sales Marker Ads」は、この営業現場で実証済みであったインテントデータを広告配信の領域へ拡張し、デジタル広告におけるターゲティング精度の大幅向上を目指すものである。フリークアウトは、本ソリューションの販売パートナーとして、広告主や広告代理店向けのプロモーションおよび市場展開を全面的に担う役割を担う。

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属性と意図を融合した3段階ターゲティング設計

本ソリューションの最大の強みは、従来の企業属性ターゲティングに加え、より細やかな人物属性とタイミングを組み合わせた独自のアプローチにある。具体的な配信ロジックは、まず業種や企業規模といった基本的な企業属性でターゲット企業を絞り込み、次にWeb上の検索動向や行動から読み取った特定のテーマへの関心度合い（インテント）を反映させる。さらに最後に、広告を届けたい相手の役職や職種を指定するという3段階のフィルターを通過させることで、企業属性だけでは捉えきれない「今、検討している企業」という実態に焦点を当てた配信が可能になる。これにより、どの企業の、誰に、いつ広告を表示させるかという設計が精密に行えるようになっている。

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フリークアウトの「Red」プラットフォームとの連携

広告配信の基盤としては、フリークアウトが開発・提供する高性能なDSP（広告配信プラットフォーム）「Red」が採用される。フリークアウトはDSP事業において豊富な知見と強力な配信基盤を有しており、セールスマーカーの持つデータ資産と組み合わせることで、高い技術的な実現性を確保している。近年のBtoBデジタル広告市場では、業種や企業規模といった静的な属性情報を軸としたターゲティングが標準化しており、他社との差別化やCPA（顧客獲得単価）の改善が難しくなる傾向が見られていた。この状況に対して、セールスマーカーのインテント解析能力とフリークアウトの配信ノウハウが融合することで、よりタイムリーで効果的な広告配信を実現する新たな選択肢を生み出す。

BtoBマーケティングにおける効率化と新規課題への対応

この連携により、BtoB企業のマーケティング担当者は、見込み顧客の購買プロセスにおける「検討フェーズ」を正確に捉え、適切なタイミングでアプローチを行うことが可能になる。特に、役職や職種という人物属性との組み合わせにより、意思決定権者や実務担当者といった特定の役回りを持つ個人に直接リーチできる点は、広告効率の改善に直結する。セールスマーカー代表取締役CEOの小笠原羽恭氏は、営業活動で培ったデータ資産を広告領域へ展開することで、企業間の取引におけるコミュニケーションの質と効率を高めるとしている。フリークアウト代表取締役の時吉啓司氏も、自社の配信基盤を通じて、データドリブンな広告マーケティングの新標準を確立することを目指すと述べ、両社のシナジー効果による市場への貢献を期待している。