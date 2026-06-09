セーフィー、クラウド録画サービス「Safie」を連携する新機能「現場ライブビュー powered by Safie」を発表

セーフィーは、クラウド録画サービス「Safie」を連携する新機能「現場ライブビュー powered by Safie」を発表し、建設業界向けに今夏より提供開始します。新機能は、建設現場に設置されたクラウドカメラ「Safie」の映像を見ながら、離れた場所でも現場事務所や詰所から見ているかのような確認・管理が可能となりました。

（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島隆平、以下「 セーフィー 」）が提供する クラウド録画サービス 「 Safie （ セーフィー ）」を連携する新機能「現場ライブビュー powered by Safie 」を発表し、 建設業界 向けに今夏より提供開始します。

"窓" は、大手ゼネコン5社を中心に多くの建設現場で導入され、事務所・詰所をつなぐ遠隔コミュニケーション、拠点間連携、現場支援等の用途で活用が広がっています。 このたび発表した新機能「現場ライブビュー powered by Safie」により、「窓」を通じた臨場感のあるコミュニケーションを行うと同時に、建設現場に設置されたクラウドカメラ「Safie」の映像を見ながら、離れた場所でも現場事務所や詰所から見ているかのような確認・管理が可能となりました。

「窓」は、ソニーグループ株式会社での20年以上にわたる技術開発に基づき、MUSVIが展開している遠隔コミュニケーションのシステムです。 現在、建設・医療・小売・製造業を中心に導入され、中でも建設業界は稼働台数全体の約3割を占めています。 昨今の建設現場では、工事規模の大型化に伴い、関係者の増加や多重構造が生まれています。 作業内容が高度化する一方で、安全・品質への要求は高まり続け、「2024年問題」に代表される働き方改革への対応も加わり、現場リソースが減少する中、現場管理の難易度は一層高まっています。

こうした状況から現場の生産性向上は重要テーマですが、MUSVIは、現場の方々が現場での業務、判断や対応に集中できる環境づくりが重要だと考えています。 また、現場状況の把握が十分でなければ移動が必要になり、自動化についても、天候や工程の変更等に左右されることから、すべてを機械的に置き換えることは容易ではありません。 そのため、離れた場所からでも現場状況を正しく把握し、関係者同士が同じ情報を見ながら確認・相談・判断できることが必要です。

建設現場では、遠隔から状況を把握する手段としてクラウドカメラの活用が進んでおり、クラウド録画サービス市場で54.3％という高いシェア（※1）を持つセーフィーのクラウドカメラ「Safie」は、建設会社売上トップ20社すべてで活用実績があります（※2）。 今回リリースした新機能「現場ライブビュー powered by Safie」では、「窓」による人と人のコミュニケーションに、セーフィーのカメラ映像の情報を組み合わせ、離れた拠点にいながら現場映像を見て確認・相談できる環境を提供し、建設現場における遠隔での確認・管理を支援します。2.

新機能「現場ライブビュー powered by Safie」の概要 "現場ライブビュー powered by Safie" は、建設現場におけるPoCで得られたお客様からのフィードバックやニーズに基づき、セーフィーの協力のもと開発された機能です。 セーフィーのカメラ映像を最大6つまでリアルタイムで「窓」上に表示でき、離れた場所にいる所長や工事課長の業務支援、複数拠点で連携して業務を行うチームなどの利用を想定しています。

具体的には、現場を掛け持ちしている所長が、離れた拠点にいながら現場のライブ映像を見て、すぐに所員に話しかけられ、双方向で話すなど、移動に伴う負荷・費用の低減、情報共有の迅速化、タイムリーな判断・指示、問題の早期把握などを支援します





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