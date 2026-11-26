セ・パ両リーグ12球団全選手が選出された第16回ゴールデングラブ賞の受賞者一覧と、佐藤輝明や平良海馬など各受賞者のコメントを詳報。2025年シーズンの受賞状況と、ポスティングシステムやFAでの移籍組の反応を含む。

2025年シーズンにおいて、 セ・パ両リーグ の全12球団から108名全選手が選出された「第16回 ゴールデングラブ賞 」の受賞者が決定し、各選手のコメントが公開された。この表彰式は選手同士の投票によって決定される日本プロ野球の守備最高賞であり、今年はポスティングシステムやFA（フリーエージェント）制度を活用して移籍した選手たちも受賞圏内に入った。

ポスティングシステムを通じてアメリカのピッツバーグ・パイレーツと契約合意した阪神タイガースの佐藤輝明内野手（27）は、受賞発表の現場に欠席したが、ビデオメッセージを通じて喜びを述べた。佐藤は守備の評価に対して「守備は日々の積み重ねが大切。評価していただいたことは本当にうれしい」と感想を語り、コーチや仲間、ファンへの感謝の意を示した。また、同じくポスティングシステムでトロント・ブルージェイズと契約合意した西武ライオンズの平良海馬投手（27）も欠席し、「大変光栄。投球と守備の両方で勝利に貢献できる投手でありたい」と初受賞への意欲を語った。

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2番手以降の選出と選手たちの反応

受賞者リストの詳細を見ると、1番手として選出された選手だけでなく、2番手、3番手としての選出者も多数名を連ねている。特に注目を集めたのは、DeNAの東克樹投手（2番手選出）の素直な驚きである。東は、自身が高橋遥人を最も強く支持していたにもかかわらず、自分自身への受賞連絡を受け、「今年に関しては（阪神）高橋遥人の一択だと思っていた。受賞の連絡をいただいた時は『これドッキリじゃないよね？』って聞き直しました」と、その嬉しさと信じられない気持ちを明かした。

また、阪神の大山悠輔一塁手（3番手選出）は、佐藤輝明の移籍に伴う布陣変化について言及し、「来季佐藤が抜ける布陣で）一人一人ボールにも個性がある。そういうところは今のうちから準備していく必要があるのかなと思います」と、チームとしての守備体制の再構築に言及した。このように、受賞者は自身の選出喜びと同時に、チームの将来やライバル選手への視点も含めたコメントを残している。

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FA移籍組と長期活躍選手の見解

FA（フリーエージェント）権を活用して移籍した選手たちからは、新天地での意気込みや、長年の実績に対する感慨深さが語られた。巨人の松本剛外野手（1番手選出）は、プロ15年目での初受賞であり、授賞式の経験についても触れた。松本は、「授賞式を観覧したことがあって。中学校1年生の時。（プロ15年目の初受賞で）取る側で来られたことは感慨深いものがありました」と、少年時代からの夢の実現としての重みを強調した。

一方、中日からFAで巨人に入団した上林とトレーニングを共にしてきた阪神の森下翔太外野手（2番手選出）は、他チームの強みについて学ぶ姿勢を見せた。森下は、「（同じ野球ジムに通い、オフの自主トレも共にしてきた上林が中日からFAで加入）軽い守備をされるのでそこは自分にはないところ。すごく勉強になっています」と、競争環境の変化を前向きに捉えている。オリックスの若月健矢捕手（3番手選出）も、FAで加入する戸柱和貴捕手の経験値を高く評価し、「経験値の高い捕手なのでいろいろ吸収して成長していきたい」と語った。

最多連続受賞記録とライバル意識の進化

賞歴のある選手からは、過去との比較や将来の目標について言及がある。ロッテの小川龍成二塁手（1番手選出）は、プロ入り以来の目標達成への喜びを、「守備で評価してもらってとれる賞だと思っていた。プロに入ったら一番にとりたいと思っていたので、すごくうれしいです」と純粋な感謝として述べた。オリックスの紅林弘太郎遊撃手（2番手選出）は、源田壮亮現役時代との関係に触れ、「源田さんが現役のうちに2年連続で取れてうれしい。若い宗山も出てきているし、ライバルが増えるけど、僕なりの良さを出していきたい」と、後進の台頭を競争の機会と捉えている。

楽天の辰己涼介外野手（6番手選出）は、福本豊氏が持つ最多連続受賞記録（12年）への挑戦意欲を示した。辰己は、「（最多連続受賞記録・福本豊の12年へ）ペース的にはあり得ない話ではないと思うし、体的にはまだピークを迎えていない。それは目指してやりたい」と、現状の身体的コンディションに対して自信を持っている。このように、各選手が独自の視点から賞の意味を解釈し、次のシーズンへの意欲を表明している。

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表彰システムにおける選出プロセスの意味

ゴールデングラブ賞は、各リーグのコーチや選手などによる投票で決定され、その年の守備の頂点を象徴する賞である。今年は全12球団から選手が選出されたことで、どのチームにも属するすべての選手が、少なくとも2番手、3番手としての守備力をリーグ内で認められたことになる。特に佐藤輝明や平良海馬のように、現役を離れる可能性のある選手や、新天地で評価を試す選手にとって、この選出はこれまでのプレーに対する明確な認定となる。

また、東克樹のように「一択」ではない選手からの支持を受けた事例や、松本剛のように長年の活躍が結実した事例など、投票の結果には多様な視点が含まれていることがわかる。これは、プロ野球という環境において、守備という要素が単なる技術の指標ではなく、選手の人間性や努力、そしてチーム内での信頼関係までを含んだ総合的な評価であることも示唆している。受賞者のコメントからは、ライバルへの敬意や、次なる目標への意欲が強く感じられ、来年のリーグ戦におけるさらなる激しい競争への期待が高まる。