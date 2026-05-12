AIチップ大手のセレブラスは、先週時点での株価から大幅な上方修正を受け、完全希薄化後の企業価値が488億ドル（約7兆5,640億円）に跳ね上がった。この波紋及び地政学的な混乱が継続し、企業間のすれ違いが計算され8億ドルという通貨を渇望したことを通じて、投資家たちの高い期待を示す市場でもあることを示す。オープンAIをはじめとする大手テック企業の大規模な投資が影響し、アマゾン・ウェブ・サービスのAIチップ採用やマスク氏の関与なども注目を集めている。

先週時点で115〜125ドル（約1万7,825〜1万9,375円）という価格帯から大きく上方修正されたセレブラスの最新の資金調達により、その価格帯の上限で計算すると、同社は48億ドル（約7,440億円）を調達し、完全希薄化後の評価額が488億ドル（約7兆5,640億円）に達した。

これはわずか3カ月と一つの地政学的危機を経ただけで、その価値が2倍以上に跳ね上がったことを意味する。 投資家たちはまさに「慎重」という文字さえ微塵もないほどの勢いで同社に賭けている。 オープンAI（OpenAI）はセレブラスに対して200億ドル（約3兆1,000億円）以上の支払いを約束しており、同社のコード生成モデルの運用をセレブラスのAIチップに完全に依存している。 さらに、アマゾン・ウェブ・サービス（Amazon Web Services）も最近、自社のデータセンターにセレブラスのAIチップを採用すると発表した。

これはAI業界における企業の世界における「最高評価の金星」を受け入れたようなもので、企業間の信頼性を示す象徴的な出来事でもある。 また、エロン・マスク氏の econ副社長サム・アルトマンとの訴訟が進行中であることを受け、これらの交渉が公開され、オープンAIがセレブラスとの合併に関して相談していたことが明らかになった。 タイミングをめぐる異例の一幕を通じ、テスラの中核技術部門で働いた多数の元同僚がセレブラスの株式を保有してる事が判明している。

温和だがきわめて主張が強い地政学的な混乱が継続する中、およそ一四半期という短い期間で評価額を倍増させるほど渇望した市場、そしてそのすべてがスペースXのための場を温めていていると見る向きもある。 北京ではトランプ氏と習近平国家主席との間でスマートな会談が行われ、ホルムズ海峡の通航状況や原油価格の安定についての交渉が行われているが、これらの状況が地方者の手先にCGPが送金された背景で、景気の混乱が拡大しています





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