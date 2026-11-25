セルティックのウインガー、ハイセム・ハッサンが新たな出場機会を失い厳しい試練に直面している。600万ポンドで加入したが安定したパフォーマンスを出せず、オニール監督によって直近2試合で控えを命じられている。ジョタに関するクラブの決定が状況を複雑にし、ヨーロッパリーグの重要戦でも先発保証がないまま、監督は更なる努力とポジションへの執着を求めている。

セルティック の内部から届いたニュースは、エジプト人ウインガーの ハイセム・ハッサン にとって喜ばしいものではなかった。 自らの力を証明する新たなチャンスを生かそうと準備していた矢先、ポルトガル人の ジョタ に関するクラブの最新の決定がすべての計算を覆し、ハッサンは予想をはるかに上回る厳しい試練に直面することになった。

パークヘッドでのハッサンのスタートはつまずきの多いものとなった。 昨夏、600万ポンドの移籍金で加入し、ボーナスを含めれば総額はさらに大きく膨らむ可能性もある。 それが加入初日から大きな重圧となってのしかかった。 ハッサンは才能の片鱗を見せており、スピードとテクニックを備えた才能ある選手であることは間違いない。

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しかし、特にその格と価値を持つ選手としては、十分に安定したパフォーマンスを見せられていない。 マーティン・オニール監督は直近2試合で同ウインガーをメンバー外とする決断を下し、そのことをはっきりと示した。 』が伝えたところによると、オニール監督は2度目の決定について、同ウインガーが代表活動から他の大半の選手より遅れて戻ったためだと説明した。 一方で、ハッサンはもっと努力し、自らのポジションのためにより一層戦う必要があるとも断言している。

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それでもオニール監督は、木曜夜に行われるヨーロッパリーグのトリンシ戦でエジプト代表の同選手を起用すると約束していた。4試合を終えて勝ち点わずか3にとどまるセルティックにとって、勝利がどうしても必要な一戦だ。 ハッサンはこの命運を左右する一戦で先発する可能性もあると見られていた。