マーティン・オニール監督率いるセルティックは、ヨーロッパリーグでポルトガルの2部リーグチームであるトレエンセを2-1で破った。途中出場したカミロ・ドゥランが84分に決勝点を挙げ、チームはポルトガルでの敵地勝利を2003年以来となる23年ぶりに達成し、決勝トーナメント進出への望みをつないだ。

セルティック の マーティン・オニール 監督が、木曜夜の トレエンセ との敵地での ヨーロッパリーグ で、終盤に決勝点を挙げた途中出場の カミロ・ドゥラン を称賛した。2-1の劇的な勝利により、ポルトガル勢を相手とする主要欧州大会の敵地での勝利は23年ぶりとなり、決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフへの望みもつないだ。

ドゥランは途中出場し、84分に決勝点を挙げた。 相手は2部のトレエンセで、会場はエスタディオ・ドトール・マガリャンイス・ペソア。 セルティックはハビ・バスケスのオウンゴールで早々に先制したが、ホームのトレエンセはダニー・ジャンの得点ですぐに追いついた。 最後に勝ち点3をつかんだセルティックにとって、ポルトガルでの敵地での勝利は2003年4月のボアヴィスタ戦以来。

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その後の同国での4連敗を止めた。 秋の中断期間以降、セルティックでの直近11試合で9得点2アシストを記録していたドゥランを先発から外したのは、計算の上での賭けだった。 その11試合のうち9試合で得点かアシストを記録していたドゥランは、ベシクタシュ戦と同様、途中出場から結果を残した。 に対し、ドゥランの貢献を称えた。