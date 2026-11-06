セルティック・オニール監督、ホーグの無得点継続を冷静に評価

セルティックのマーティン・オニール監督は、カスパー・ホーグの連続無得点について心配していないと明言。ベシクタシュ戦でのポストプレーを高く評価し、選手への信頼を示した。

セルティック FCの マーティン・オニール 監督は、 カスパー・ホーグ が15試合連続でゴールを決めていない状況について、過度な心配は必要ないと明確に表明した。オニール監督は、ホーグのポストプレー能力を高く評価しており、現在の不調は短期的なものだと考えている。この発言は、チームの攻撃的な戦略において重要な役割を果たす選手の心理的安定を保つためのものと考えられる。

オニール監督は、カスパー・ホーグの貢献度を否定するものではなく、彼の戦術的価値を熟知している。デンマーク出身のフォワードは、チーム史上最高額の1100万ポンドで加入した大型補強であり、当初は高い期待を集めていた。オニール監督は、得点数だけの評価ではなく、試合の中でどのように機能しているかを重視している。

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ベシクタシュ戦でのホーグの貢献

木曜日に開催されたヨーロッパリーグの試合で、セルティックはベシクタシュを3-2で破り、劇的な勝利を収めた。この試合において、カスパー・ホーグはゴールを決めることはできなかったものの、センターフォワードとしての本来の役割を果たしたとオニール監督は指摘している。オニール監督は、ホーグにボールを収めることへの感謝と、そのプレーの重要性を直接伝えたという。

オニール監督は、ホーグがカミロ・ドゥランのようなドリブラーではないことを強調した。ホーグの強みは、物理的なコンタクトの中でボールを守り、味方の支援体制を整えることにある。オニール監督は、強い相手に対してこうしたプレーができたことは、ホーグにとって今後の自信につながると見ている。これは、得点機会を創出するプロセスの一部として不可欠な要素である。

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監督の視点と選手へのメッセージ

オニール監督は、カラム・オスマンドとカミロ・ドゥランの途中出場で勝利に貢献した点にも言及しているが、特にホーグに対しては誇りを持つべきだと伝えたという。オニール監督は、ホーグが15試合連続無得点という数字に一喜一憂すべきではないと選手に語りかけた。このメッセージは、ホーグが精神的なプレッシャーを抱えていた可能性を示唆している。

オニール監督は、ホーグが最新のデンマーク代表メンバーから外れたことを受け、選手が自信を問題にしている可能性があると考えていた。しかし、木曜夜のプレーはその懸念を払拭するのに十分だったと述べている。監督は、ホーグが得点をするかどうかを心配していないと明確にし、選手のメンタルヘルスへの配慮も見せた。この対応は、長期的な視点での選手育成を重視する姿勢を表している。

ドゥランの活躍とチームの勝利

セルティックの試合を決定づけたのは、途中出場のカミロ・ドゥランの活躍だった。ドゥランは2得点を挙げ、今季の総得点を13に伸ばし、主役としてチームを勝利へ導いた。このパフォーマンスは、チームの攻撃力が多様性を保持していることを示しており、ホーグだけの能力に依存していないことを証明している。ドゥランの得点力は、チーム全体の士気向上に大きく寄与した。

8月9日のキルマーノック戦では、カスパー・ホーグがハットトリックを達成し、5-1という大勝に貢献していたことを振り返ると、彼には高い得点力が備わっていることは間違いない。今回の15試合連続無得点は、統計的には目立つ結果ではあるが、オニール監督はそれを過度に神経質になるべきこととは考えていない。ホーグのパスや動き出しが、ドゥランのような他の攻撃的な選手に機会を与えている側面もある。

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将来への展望と戦術的な位置づけ

オニール監督のコメントは、カスパー・ホーグがチーム内でどのような役割を担うべきかという戦術的な指針を示しているとも解釈できる。彼は単なる得点源ではなく、ボールを保持し、敵ディフェンスを引きつける存在として機能することが求められている。この役割は、得点が直接生まれない時期でも、チーム全体の攻撃の質を維持するために重要である。監督は、ホーグのプレーが今後の試合で大きな力になると確信している。

セルティックは、ヨーロッパリーグにおける重要な試合を勝利で飾り、グループステージでの順位争いにも前向きな姿勢を示した。カスパー・ホーグのパフォーマンスが今後どのように変化するかは注目されるが、オニール監督からの信頼は揺るがない状態にある。選手と指導者の間で形成されたこの理解は、チームの結束力を高める要素となり得る。ホーグの次の得点がいつ訪れるかという期待は残るものの、そのプロセス自体が尊重されている。