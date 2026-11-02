セルティック 0-2 フォルカーク 10試合6敗 マーチン・オニール監督の重圧増す

セルティックがフォルカークに0-2で敗れ、直近10試合で6敗目を喫した。マーティン・オニール監督への批判が高まる中、元GKスコット・ベインの活躍がホームを沸かせた詳細と背景を解説。

セルティック は日曜日、ホームの フォルカーク ・スタジアムで行われた試合で フォルカーク に0-2で敗北した。この結果により、 スコティッシュ・プレミアシップ で直近の10試合間で6敗目を記録することになった。試合の結果は単なる敗戦にとどまらず、 マーティン・オニール 監督へのチーム内およびサポーターからの信頼回復に関する重圧をさらに増大させるものとなっている。序盤の守備ミスと、元 セルティック ゴールキーパーである スコット・ベイン の印象的な活躍が、 フォルカーク にとって2007年以来となる記念すべき勝利を決定づけた。

序盤の守備ミスが勝利の分岐点に

試合はフォルカークの強力な开始から幕を開けた。開始わずか3分でホームチームが先制点を奪い、セルティックの不用意な立ち上がりは大きな代償を払う結果となった。セルティックのセンターバック陣が、フォルカークからのロングボールに対する対応を誤ったことが致命的なミスだった。ボールを制圧できず、フォルカークは素早くボールをライアン・ストレインへ展開した。ストレインが上げたクロスボールを、セルティックのキャメロン・カーター＝ヴィッカースがイーサン・ロスの前に落としてしまうという重大なミスがあった。サイドでプレーするロスは、この好機を確実に得点につなげたが、その背後には代償が伴っていた。クロスが上がった際、ライアン・ストレインが負傷を負ったのだ。このため、ストレインに代わって出場したのは、本職が右サイドバックであるジャック・マクミランとなった。

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セルティックの陣容変更とイームズの活躍

一方のセルティック側でも、負傷者からの復帰を含め陣容の変更が行われた。キャメロン・カーター＝ヴィッカースは負傷からの復帰戦となり、アレックス・オックスレイド＝チェンバレンは2か月ぶりに先発メンバーとして起用された。また、ダービーとの期限付き移籍中であるオーウェン・イームズがフォルカークの左サイドで存在感を発揮した。イームズは試合を通じてチャンスを作り出し、ジェイコブ・マレルに対して2度の得点機会を提供したが、マレルはこの素晴らしいパスを生かすことができなかった。その後、19歳のイームズは38分に得点へとつながる重要な演出を行った。彼は内側へパスを受けると、駆け上がった左サイドバックのスコット・タンザーがサム・ジョンストンの脇を抜くシュートをサポートし、2点目を決めた。

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この点差は試合の行方を大きく左右することになったが、ゴール前ではさらにドラマチックな展開が待っていた。『デイリー・メール』によると、セルティックを去った元ゴールキーパーのスコット・ベインが、計10度のセーブを記録した。彼のゴール前での圧倒的な存在感が、スコアリングチャンスを無効化する役割を果たした。コロンビア代表のカミロ・ドゥランは背後に抜け出し、ポストにシュートを当てたが、ベインはこの危うい状況を冷静に収めた。さらに、ベインはカミロ・ドゥランからのシュートを3度連続で防ぎ出す活躍を見せただけでなく、ハイセム・ハッサンのシュートについてもダイビングセーブで阻止した。これらの活躍により、フォルカークは本拠地での4連勝を飾り、セルティックに対して約15年ぶりの勝利を収めた。この一連の結果は、マーティン・オニール体制におけるセルティックの現状と、チームが直面している課題を浮き彫りにするものとなっている。