日刊スポーツ評論家のセルジオ越後氏が、日本代表の2026年ワールドカップ壮行試合について、アイスランド戦はあくまでイベントであり参考にはならないと評した。暑さ対策や故障明けの選手の出場、守備の課題などを指摘し、本大会への不安要素を挙げている。

1945年7月28日生まれ、サンパウロ出身の日系ブラジル人二世である。18歳の時に名門クラブ「 コリンチャンス 」とプロ契約を結び、右ウイングとして活躍。 ブラジル代表候補にも選出された経歴を持つ。1972年来日し、藤和 サッカー 部（現在の 湘南ベルマーレ ）でゲームメーカーとして貢献した。

辛辣で辛口な発言とユニークな語り口で多くのファンを魅了している。 日本代表（FIFAランキング18位）は、2026年ワールドカップ北中米3カ国大会の壮行試合でアイスランド代表（同75位）に勝利した。 この試合について、日刊スポーツ評論家のセルジオ越後氏（80）は、壮行試合という性質上、さらにW杯に出場しないアイスランドが相手だったことから「参考にはならない」と評した。

今回の北中米大会は暑さとの戦いも予想されるが、当日の東京は蒸し暑く、アイスランドが落ち着いてパスを回しているように見えたのは、日本が効果的なプレッシャーをかけていなかったためである。 全体的にゆっくりとした展開のサッカーであった。 後半には中村敬斗がシュートを放つ場面も見られた。 遠藤航や冨安健洋など、故障明けの選手も多く出場し、最低限のプレーは示したと言える。

しかし、W杯で対戦するのはアイスランドではなく、はるかに強い相手であるため、今回は仮想スウェーデンやオランダといった役割も果たせていない。 あくまで壮行試合であり、実際の強豪国からの攻撃に対する守備の crouch性を測るものではない。 瀬古夢斗がボランチで起用されたが、守る必要のない試合展開では参考にならない。 長友佑都についても、この1試合のプレーだけでW杯でのパフォーマンスを保証するものではないと指摘した





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