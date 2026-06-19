セルジオ越後氏が分析、日本対チュニジア戦のポイント「勝たないといけない」

FIFAワールドカップ北中米大会1次リーグ、日本対チュニジア戦を前に、日刊スポーツ評論家・セルジオ越後氏が試合のポイントを解説。チュニジアの状況や日本の戦い方、勝敗の可能性について辛辣な分析を展開。

1945年7月28日、サンパウロ生まれ、日系二世。18歳で名門「コリンチャンス」とプロ契約。 右ウイングとして活躍しブラジル代表候補にも選ばれる。72年来日。 藤和 サッカー 部（現湘南ベルマーレ）ではゲームメーカーとして貢献。

辛辣で辛口な内容とユニークな話しぶりにファンも多い。 W杯北中米大会1次リーグF組第2戦で、日本（FIFAランキング18位）は20日（日本時間21日）、チュニジア（同45位）と戦う。 オランダとの初戦で引き分けた日本は、スウェーデンに5失点の大敗を喫した格下チュニジアにどう臨むべきか。 日刊スポーツ評論家のセルジオ越後氏（80）に、試合のポイントを聞いた。

スウェーデンに1－5と大敗したチュニジアは監督が解任された。 相手の事情に関係なく、日本は変な試合はできないよ。 あとがないチュニジアは最低限、勝ち点1を狙って初戦以上に徹底してカウンターを狙ってくる。 MFハンニバル・メジブリ（バーンリー）も好選手だけど、全体的に選手の印象は薄い。2022年に大阪での親善試合で、日本は0－3でチュニジアに完敗したけど、FWジェバリ（G大阪）らベテランがいた当時より、世代交代がうまく図れていないよね。

未勝利の日本にとっては、勝ち点3は大前提。1位突破の可能性が出てきた伏兵スウェーデンのおかげで、得失点差も稼ぐ必要がある。 オランダ戦のような「いい守備からいい攻撃」というスローガンは封印して、最初から主導権を握らないといけないね。 日本はメキシコ・モンテレイに移動し、夜の試合に臨む。 屋外の会場で暑いよ。

チュニジアは第1戦と同じ場所で試合ができるし、日本には不利かもしれない。 初戦で負傷した久保の欠場も決まり、それでも、勝たないといけない。 楽しみにしているよ。 （日刊スポーツ評論家





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