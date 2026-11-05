セルシス「モチコミonline」第12回、歴代最多編集者参加で漫画家志望者の創作課題を明確化

セルシスが運営する漫画家志望者と編集者をマッチングする「モチコミonline」の第12回レポートが公開。89編集部から218名の編集者が参加し、参加者の大多数が今後の创作方向性を明確にできたという結果が示された。

2026年11月5日、株式会社 セルシス は、 漫画家志望者 向けのオンライン持ち込みイベント「 モチコミonline 」 第12回 の詳細なイベントレポートを公開した。このイベントは、 漫画家志望者 と 漫画編集者 をオンライン上で直接マッチングさせるサービスとして知られており、今回は歴史上最大の規模を記録した。

第12回の参加状況と歴代最多記録

今回の第12回イベントにおいて、89の編集部および団体から合計218名の編集者が参加した。これはこれまでの開催を通じて、単回イベントにおける参加編集者数が過去最高となったことを示している。セルシスは、この高い参加密度が漫画業界におけるマッチングの質をさらに高めていると分析している。

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また、本サービスの累計登録者数も着実に増加しており、現在では漫画家志望者が4,300人、漫画編集者が760人を超えている。これらの数字は、従来の紙媒体での持ち込みだけでなく、デジタルプラットフォームを通じた創作支援への需要が依然として高いことを如実に表している。

参加者の85.7%が創作の明確化を実感

参加した漫画家志望者に対するアンケート結果からは、本サービスが単なる出会いの場ではなく、具体的な創作活動の促進装置として機能していることが浮き彫りになった。参加者の85.7％が「打ち合わせを通じて今後取り組むことが明確になった」と回答したのである。これは、曖昧な夢や意向ではなく、具体的な課題の把握と解決策の提示が、次の一歩へと確実に繋がっていることを意味する。

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漫画家志望者は、独自の作品を持っているものの、どこに持ち込めば良いか、どのような指摘を受けるべきか分からないことが多い。しかし、今回のような専門的な編集者と直接対話する機会を得ることで、作品の強みや弱み、商業誌やWEBコミックとしての適性について客観的なフィードバックを得ることができる。このプロセスが、継続的な創作活動の意欲を維持し、向上させる原動力となっている。

地方在住者や社会人への公平な機会提供

「モチコミonline」は、地理的または時間的な制約があるクリエイターにとって特に重要なプラットフォームである。東京や大阪などの大都市圏にある大手出版社への持ち込みは、地方在住者にとっては物理的な移動コストが高くつく場合が多い。また、平日に持ち込みの時間を取りにくい会社員やアルバイトの方にとっても、オンラインでの対応は大きな負担軽減になる。

さらに、より効率よく多くの編集者からアドバイスを聞いてみたいと考えるクリエイターにとっても、一度の申し込みで複数の編集部とコンタクトを取れる本サービスは有効だ。従来の「出張編集部」や自社の窓口では出会えないような、多様な視点を持つ編集者とのマッチング機会を提供することで、業界内の裾野を広げる役割も果たしている。

商業連載と読切掲載への具体的な繋がり

本サービスの最大の価値は、単なる交流で終わらず、実際に商業連載や読切掲載へと繋がっている点にある。編集者は日々多数の持ち込み作品を審査する立場にあり、その中で潜在的な才能を見出すことが仕事の一部である。オンライン上で直接作品を提示し、その場で質疑応答を行うことで、紙媒体では伝えきれないニュアンスや表現意図を正確に伝えることが可能となる。

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漫画雑誌、WEBコミックサイト、および編集プロダクションで活躍している編集者陣も、このシステムの利便性を高く評価している。彼らにとっても、自社では接点を作りにくい層のクリエイターとの出会いを効率的に見つける手段として、本サービスは不可欠なツール已成为しつつある。セルシスは、今後もこのマッチングの質を向上させ、次世代の漫画家を支援し続ける方針だ。