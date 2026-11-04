セリエAの再生：スタジアム再開発と戦術革新がリーグを活性化

ACミランやインテルの新スタジアム構想、コモの躍進、ガスペリーニ監督の戦術転換など、セリエAが持つ課題の解消と魅力的な変貌プロセスを詳述する。

イタリアのサッカー界は、かつてないほどの構造変革と戦術的な再活性化の局面にある。フィオレンティーナのスタディオ・アルテミオ・フランキ再開発は進行中で、2029年までの完了を目指している。ボローニャでは新スタジアムの建設が先月承認され、 ACミラン と インテル は2031年完成予定の ジェネラリ・スタジアム 計画を発表した。これらは単なるインフラ整備ではなく、リーグの競争力回復に向けた明確なシグナルである。

インフラ整備とクラブ経営の多様化

セリエAのクラブは、プレミアリーグとの資金格差が競技面で広がると懸念される中で、異なるアプローチで成長を目指している。インテルはベッペ・マロッタの下、割安な選手の獲得で3シーズンで2度チャンピオンズリーグ決勝進出を果たした。しかし、コモはより示唆に富む事例となっている。ジャルム・グループの資金援助を受けつつも、高額補強ではなく巧みな戦力構築と明確な方向性で、マンチェスター・ユナイテッドを圧倒したのだ。

Also read �����̂ł͂ǂ�ȃC���V�f���g���������₷���H�@�����Ȃɕ��������̃Z�L�����e�B�̃g�����h

戦術革新と若手起用の促進

コモはアタランタのように、若手や過小評価された選手を活かし、攻撃的なサッカーで存在感を示した。この成功は、イタリアのクラブがキャリアを伸ばす場として再評価されつつあることを意味する。2025年夏にはケヴィン・デ・ブライネがナポリへ、ルカ・モドリッチがミラノへ移籍し、ベテランの受け皿としての側面も強まった。しかし、リーグ全体の傾向はより若手を起用し、リスクを取る方向へシフトしている。

Advertisement

攻撃的戦術への転換とスコアボード

攻撃的なスタイルへの変更は、スコアボードにも明確な形で表れている。フロジノーネとラツィオはともに24得点を記録し、昨季王者のインテルは26得点を挙げている。この数字は、今季リーグ戦でローマの28得点を上回れる可能性がバルセロナ以外にないことを示唆している。ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下、チームは縦に速く攻撃的な戦い方を取り入れつつある。

リーグの魅力回復と国際的評価

この世紀に入って失われた多くのファンを前に、イタリアへの英国人選手流入はかつてなく増加している。スコット・マクトミネイらの存在は、イタリアが暮らすだけでなくプレーする場所としても魅力を取り戻しつつあることを示している。現在のセリエAは、プレミアリーグよりも面白いだけでなく、公正さの面でも優位にあるとの見方が強まっている。これらの要素が重なり、イタリアのサッカーは新たな黄金期への入り口に立っている。