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セリエA主要クラブの試合出場メンバーと監督リスト
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ボローニャ、トリノ、インテル対ジェノア戦などのセリエA試合における各チームのスタメン、交代選手、控えメンバー、そして監督名が記載された詳細なリストです。
ヴェネツィア：スタンコヴィッチ、モレノ（76分 ベラ＝コチャプ）、フアン・ジェズス、ハルハル、エノー、ゾーム、（57分 ヘルガソン）、キケ・ペレス（76分 ダガッソ）、ハプス、イェボア（71分 ラフマニ）、アダムス（71分 ラウアーバッハ）。
控え：モンティポ、ゴメス、シンティエンヌ、サグラード、マッツォッキ、バシッチ、ファンネ、フェルナンデス、リスマン。 監督：ニコラ。 ボローニャ：スコルプスキ、ヴィティク（46分 ダルミアン）、カザーレ、テアテ、ゾルテア、ポベガ（88分 リブラ）、ファーガソン、アルハッサネ、ベルナルデスキ（56分 オルソリーニ）、オドゴール（66分 ピッコリ）、ムバングラ（56分 カンビアーギ）。 控え：ペッシーナ、ジャコモーネ、ヘラン、ヘッゲム、モロ、アモンダライン、ドフビク。
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監督：パッラディーノ。 広告パルマ（3-5-2）：ダッファラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイェ、ブリッチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ、エルフェージュ、ロンターニ。 監督：ジラルディーノ。 トリノ（4-4-2）：ペッリ、パターソン、ココ、コムッツォ、フォルティーニ、ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ、シメオネ、アダムス。
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