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セリエA第13節、全試合の予想スタメン
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セリエA第13節、全試合の予想スタメンを紹介
パルマ （3-5-2）：ダッファーラ；デルプラート、トロイロ、エンディアイエ；ブリチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリア、ケイタ、ヴァレーリ；エルフェージュ、ロンターニ。 監督：ジラルディーノ。
トリノ（4-4-2）：ペッリ；ベルガリ、ココ、コムッツォ、フォルティーニ；ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ；シメオネ、アダムス。 監督：アバーテ。 インテル対ジェノアジェノア（3-4-2-1）：バイロウ；マルカンダッリ、オトア、バスケス；エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エラートソン；メシアス、エル・シャーアウィ；オスマイッチ。 監督：デ・ロッシ。
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ウディネーゼ（3-4-2-1）：オコイェ；パルマ、カバセレ、ソレ；アバンクワ、ピオトロフスキ、カールストローム、カマラ；ロヴリッチ、エッケレンカンプ；ザニオーロ。 監督：ザネッティ。 フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ；エンドゥール、ファジョーリ、ブレシャニーニ；マスタントゥオーノ、ペッレグリーノ、エンジエ。 監督：ヴァノーリ。
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