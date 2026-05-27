セリアで見つけるサンリオの新作グッズ ビーズアートシール第2弾とパイル生地の白クマワッペンが登場

100円ショップのセリアで、おうち時間にぴったりのサンリオキャラクターグッズが新登場。ビーズで作成する「ビーズアートシール」の第2弾ではマイメロディら3キャラが加わり、新作の白クマ着ぐるみワッペンはパイル生地で触感も抜群。手軽に楽しめるハンドメイドアイテムとして、シール帳や小物のデコレーションに最適だ。

【 セリア 】では、おうち時間をより楽しく過ごせる サンリオ グッズが豊富に取り揃えられている。 特に、夢中になって時間を忘れてしまうような可愛らしいアイテムが多数あり、見つけたら思わず全種類集めたくなるほどだ。

今回は、その中でも特に可愛らしさが「悶絶級」と評されるサンリオグッズを紹介する。 まずは、小さなビーズを貼り付けて作成する「ビーズアートシール」の新作が登場した。 その名も「サンリオキャラクターズ ビーズアートシール2」で、第1弾で好評だったハローキティ、クロミ、シナモロールに続く第2弾となる。 第2弾では新たにマイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコがラインナップに加わり、より一層の賑わいを見せている。

商品内容は、シールシート、ジェルシート、ペン、トレー、そしてビーズが全てセットになっており、開封後はすぐに creation を始められる。 作り方は簡単で、シートに書かれた数字の順番に従ってビーズを貼り付けていくだけで、誰でも手軽に楽しめる。 完成後は、写真立てに入れてインテリアとして飾ったり、手帳やノートに貼って自分だけのデコレーションを施すなど、様々な楽しみ方が可能だ。 セリアでは、サンリオキャラクターのワッペンも非常に人気が高い。

従来はハンドメイドに用いられることが多かったが、最近ではシール帳を飾るためのアイテムとしても大きな注目を集めており、以前に比べて入手が難しくなっているという。 そんな人気ワッペンシリーズに新たに加わったのが、「白クマの着ぐるみ」をモチーフにしたデザインだ。 このワッペンの特徴は、着ぐるみ部分がパイル生地で仕立てられており、ふんわりとした触り心地が非常に癒やしの効果をもたらす。 裏面はシール仕様となっており、毛足の短いハンカチなどに軽く押し付けるだけで簡単に貼り付けることができ、手軽にハンドメイドを楽しめる。

さらに、ワッペンの上から当て布を置き、アイロンで熱を加えることで接着力を強めることも可能で、ハンカチだけでなく、ポーチ、洋服、バッグなど、様々なアイテムへのアレンジにも最適だ。 シール帳に貼り付ければ、存在感たっぷりのコレクションが完成し、華やかな装飾になること間違いなしである。 ※記事内の情報は執筆時点のものであり、価格変更や販売終了の可能性がある。 最新の商品情報については、各店舗やブランド公式情報などを参照するよう注意喚起がなされている





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セリア サンリオ ビーズアートシール ワッペン ハンドメイド

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