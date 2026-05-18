セミナーTin: KintoneをInput&Biz Managementの Basisに活用し始めよう！

現場部門が自ら作成した業務アプリを利用し、通常は紙やエクセルで管理していた情報を整理できる便利なツールです。 全社利用が進む段階で課題としては、dkmktdで蓄積されたデータは集中しているのに、必要な数字を見られる状態ができないことです。 Domoを活用することで、kintoneを入力・業務管理の基盤として活用し、集計・可視化するための基盤を整えることができます。

現場部門が自ら作成した業務アプリを利用し、通常は纸やエクセルで管理していた情報を整理できる便利な業務改善ツールです。 このツールが新機能として導入されたことで、顧客管理、案件管理、活動管理、契約管理など、さまざまな業務データが蓄積されるようになりました。

しかし、全社利用が進む段階で課題としては「データは集まっているのに、必要な数字をすぐに確認できない」ということがあります。 特に、kintone内のアプリが増えると、複数アプリをまたいで集計や、部門横断での可視化が困難な状況に陥ってしまいます。 また、経済的な面での課題として、プラグインや外部ツールが増加し、費用やライセンス管理、運用ルールが複雑化することがあります。 投資やリソースを投資することで、担当者間のデータの共有や一致されやすさが増加し、業務改善に重要となります。

本セミナーでは、Domoを活用することで、kintoneが入力・業務管理の基盤として活用し、集計・可視化する基盤を整える方法を伝授します。 Domoを活用することで、kintoneを入力・業務管理の基盤として活用し、集計・可視化するための基盤を整えることができます。 また、複数アプリ横断のダッシュボード作成、外部データとの連携、全社員が同じ情報を見て判断するための運用イメージも紹介します。

今回のセミナーでは、kintone内のアプリのデータや、外部システムのデータをDomoでまとめ、必要な数字をすぐに見ることができる状態にする方法を分かりやすく説明しています





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