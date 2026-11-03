セブンカード・プラス終了後、nanacoクレジットカードが新登場し11%還元など新特典を解説

セブンカード・プラスの新規入会終了を受け、チャージは対象外だが最大11%還元や現金リワードを提供するnanacoクレジットカードの特徴とキャンペーンを詳しく解説します。

2026年6月30日をもって セブンカード・プラス の新規入会申し込みが終了した後、8月26日に nanacoクレジットカード が登場しました。この新カードは利便性と特典の追求を目指しており、電子マネーへのチャージでのポイント付与を終了するクレジットカードが増える中、チャージ対応を維持しています。

チャージは対象外だが最大11%還元の魅力

セブンカード・プラスではnanacoチャージで0.5%のnanacoポイントがもらえていましたが、新カードのチャージ利用分はポイント付与対象外となります。しかし、セブン-イレブンでのクレジット払いは基本3%還元に加え、7iD登録で6.5%、セブン銀行口座設定で1%が加算され、合計最大11%の還元を実現しています。

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この11%還元はnanacoポイント10.5%とセブンマイル0.5%の内訳で構成されています。利用前にnanacoクレジットカードを7iDに登録することで、会員コードの提示なしに10%還元の対象となります。Apple PayやGoogle Payでタッチ決済を行い、セブン-イレブンアプリの会員コードを提示すれば同様の還元が受けられますが、QUICPayは対象外です。

現金リワードと割引リワードの二重効果

新カードのメリットの一つは現金リワードです。当月16日から翌月15日までのクレカ払い10万円（税込み）ごとに現金1000円が還元され、上限は1万5000円です。10万円のクレジット払いで1000円を受け取れるこの制度は、実質1%還元相当と評価されます。通常のショッピング利用で付与される0.5%のnanacoポイントと合わせれば、合計1.5%相当の還元が得られる計算です。

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また、割引リワードではイトーヨーカドーのハッピーデー（毎月8日・18日・28日）にほとんどの商品が5%引きになります。アリオ専門店街でも対象店舗で5%から10%の割引が受けられ、セブン＆アイグループの店舗を日常的に利用する人にとって大きな利点となります。

アプリ登録で即時利用可能な利便性

nanacoクレジットカードアプリをダウンロードして申し込めば、入会後にアプリですぐにクレカを利用できます。支払いはApple PayやGoogle Payに登録してタッチ決済を行い、1から2週間でリアルのプラスチックカードが郵送で届きます。届いたJCBカードでもタッチ決済が利用可能で、利用金額や月ごとの請求額、nanacoポイントなどをアプリで確認できるのも便利です。

nanacoチャージでポイントがたまらない点は残念ですが、現在新規入会できるクレジットカードのうち、nanacoへのクレカチャージに対応しているのはnanacoクレジットカードだけです。Apple PayのnanacoにはJCB、Mastercard、American Expressブランドのクレジットカードからチャージできますが、Visaブランドは対象外となります。Google Payでのチャージはクレジットカードではできないため、セブン-イレブンのレジやセブン銀行ATMなどで現金チャージする必要があります。

記念キャンペーンで最大5000円相当の恩恵

今ならnanacoクレカ誕生記念として、条件をクリアした人に7777円のキャッシュバックキャンペーンが実施中です。2026年8月26日から2027年4月15日の対象利用分について、2026年10月から2027年5月の引き落とし日にセブン銀行口座から7777円以上の利用代金が引き落とされる必要があります。これに加え、翌月末日までにクレジットショッピングまたはチャージを1回以上利用すると現金1000円が進呈されます。

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さらに、この条件を3カ月連続で達成し、期間中3000円以上利用した人には1000nanacoポイントが追加で進呈されます。これらのキャンペーンを実施しており、終了日は未定ですが、現金とnanacoポイントで最大5000円相当がもらえるため、申し込み時には所定のキャンペーンコードの入力が求められます。従来のクレジットカードとは異なる特典を備えたこの新カードは、セブン-イレブンやセブン＆アイグループの店舗を日常的に利用する人なら検討する価値のある1枚と言えます。