サウジ・プロリーグでアル・ハゼムがセネガル人FWアマドゥ・バンバ・ディアンの決勝点で勝利。一方、アル・アハリは初黒星を喫し勢力図が激変。

サウジアラビアのサッカー界で大きな出来事が発生した。セネガル出身のFW アマドゥ・バンバ・ディアン が、チームに劇的な勝利をもたらす決定打を放ったのだ。

後半アディショナルタイムの8分、彼はペナルティエリアの境目から強烈なシュートを突き刺した。このゴールにより、ディアン所属のアル・ハゼムは相手チームに劇的な決勝点をもたらし、今季最大の衝撃をもたらす結果となった。

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ライバル激突とアル・アハリの初黒星

同じ街のライバルであるアル・アハリも、アル・イテハドの敗戦を生かして順位差を詰めることはできなかった。アル・アハリはアウェーでアル・リヤドと対戦したが、0-2で敗北したのだ。

この試合はアル・アハリにとって今季初黒星となる重大な結果となった。これまでアル・アハリは10試合で6勝4分けと無敗を続けており、その連勝ストリークはここで終わった。

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アル・アハリのこの敗戦は、リーグ全体の順位争いに大きな影響を与えた。ライバルであるアル・ハゼムが勝利を収めた一方、アル・アハリが勝利できなかったため、両チームの位置関係は逆転することになった。

アル・タアーウンがアル・ファテフを撃破

第11節屈指の好カードとなったこの対戦で、アル・タアーウンはアル・アハサーのプリンス・アブドゥッラー・ビン・ジャルウィ・スポーツシティ第2サブグラウンドで戦った。ホームのアル・ファテフを2-0で下し、極めて大きな勝利を手にしたのだ。

この勝利によって、ジャウイ・エリートリーグの勢力図は一変した。アル・タアーウンは勝ち点21を記録し、4位に浮上した。アル・ファテフは1ポイント差でアル・タアーウンを下回り、アル・タアーウンを追い上げた形となった。

アル・ファテフはこれまでは上位に位置していたが、今回の敗北によりトップ4から陥落した。アル・ファテフは今後6位に後退することになり、リーグ上位争いからの脱落が明確になった。

アル・ヒラルの勝利とアル・カーディシーヤの低迷

アル・ヒラルも同様の状況に直面する中、重要な勝利を収めた。ダンマームのアル・ナハダ・クラブのスタジアムで行われた試合で、ホームのアル・カーディシーヤに2-1で勝利したのだ。

アル・ヒラルは極めて大きな勝ち点3を手にした。アル・カーディシーヤは後半アディショナルタイムの4分に、アブドゥルラフマン・イブラヒムが1点を返したが、追いつくには至らなかった。

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一方、アル・カーディシーヤは最近の不振から抜け出すことができていない。勝ち点11のまま15位に沈んでおり、降格争いに巻き込まれる危険性が高まっている。

各チームの現状と今後の展望

アマドゥ・バンバ・ディアンが決勝点を決めたアル・ハゼムは、この勝利により順位を維持あるいは上昇させた可能性が高い。彼の活躍がチームの存続と成長に大きく寄与しているのは間違いのない事実だ。

初黒星を喫したアル・アハリは、今後は勝点を重ねて順位回復を図る必要がある。10試合で6勝4分けという好調さが崩れたため、これからの試合で巻き返しを見せるかが問われる。

アル・タアーウンとアル・ファテフの順位入れ替えは、リーグの混戦を象徴する出来事となった。アル・タアーウンが4位に浮上したことで、上位チームとの差は1ポイントと極めて僅かになった。

アル・ヒラルの勝利は、クラブの安定した成績を支えるものとなった。しかし、アル・カーディシーヤの低迷は深刻であり、勝ち点11で15位という順位は、このチームが直面する困難さを示している。