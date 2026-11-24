スポーツ仲裁裁判所がアフリカ・ネイションズカップ2025決勝のセネガル優勝を確定。CAFが科したパペ・ティアウ監督の出場停止処分や総額41万5000ドルの罰金などの懲戒措置を支持した。

スポーツ仲裁裁判所 （CAS）は、 アフリカ・ネイションズカップ 2025の決勝に関する裁定を発表し、 セネガル代表 の優勝決定を最終確定させるとともに、試合中に発生した一連の出来事に対する懲戒処分の妥当性を明確に支持した。

この裁定は、単なる試合結果の確定にとどまらず、1月18日にラバトで行われたモロッコとの決勝戦におけるセネガル側の行為に対して、アフリカサッカー連盟（CAF）が科した厳格な制裁措置の法的効力を裏付けるものとなった。

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CAS裁定が確定させたCAFの懲戒処分内容

CASの判決により、CAFの懲戒委員会が決定していたセネガル代表への制裁が正式に認定された。特に注目されたのは、当時監督だったパペ・ティアウ氏への出場停止処分と罰金の適用である。

パペ・ティアウ氏には、CAF管轄の公式戦5試合の出場停止という重い処分が科されていた。これは、選手やスタッフの行動が「スポーツマンシップに反する行為」であり、フェアプレーと誠実性の原則に違反し、競技の評判を傷つけたためと判断された。

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加えて、パペ・ティアウ氏個人に対して10万ドルの罰金が科されたことも確定した。この措置は、指導者としての責任を問うCAFの立場を司法機関が支持したことを示している。

選手や連盟への制裁措置と具体的な違反事由

監督だけでなく、選手や組織全体に対しても複数の制裁が適用されていた。イリマン・エンディアイェ選手は「審判に対するスポーツマンシップに反する行為」を理由に、CAF管轄の公式戦2試合の出場停止処分を受けた。

チームメイトのイスマイラ・サール選手についても、同様の理由でCAF管轄の公式戦2試合の出場停止処分が下されていた。これらの個人処分もCASの裁定により有効性が確認された。

セネガルサッカー連盟自体には、サポーターの不適切な行為が競技の評判を傷つけたとして、罰金30万ドルが科された。これはスポーツマンシップと公平性を損なう行動への厳格な対応として位置づけられている。

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追加罰金の内訳とセネガル代表への影響

セネガルサッカー連盟には、選手とコーチングスタッフのスポーツマンシップ違反や、競技の評論を傷つけた行為に対し、同額の30万ドルの追加罰金が科されていた。

さらに、試合中に選手5人が警告を受けたことによるチームの不品行に対しても、3つ目となる1万5000ドルの罰金が科されていた。これら一連の財政的制裁も支持された。

CAFの懲戒委員会が1月18日のラバトでの試合後に出した一連の処分は、その後も議論を呼んでいたが、CASの最終決定によりその法的根拠が確固たるものとなった。

この結果、セネガル代表はアフリカ・ネイションズカップ2025の優勝国としての地位を確立しつつ、過去の試合での振る舞いに対する代償を払う形となった。今後のCAF管轄大会への参加状況が注目される。