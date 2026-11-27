アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判決からわずか2日後、大陸レベルでのモロッコサッカーの将来に関する物議を醸す噂が再び浮上した。しかし、モロッコ王立サッカー連盟がこれをきっぱりと否定し、騒動に決着をつけた。

アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判決からわずか2日後、大陸レベルでの モロッコ サッカーの将来に関する物議を醸す噂が再び浮上した。

しかし、モロッコ王立サッカー連盟がこれをきっぱりと否定し、騒動に決着をつけた。 ここ数時間、SNS上の複数のアカウントや投稿で、モロッコがアフリカサッカー連盟（CAF）を離脱して欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟し、欧州選手権（EURO）に出場するための申請を行ったとの主張が拡散された。 セネガルのアフリカ・ネーションズカップ優勝という決定に対する強烈な対抗措置だとされていた。 しかし、この話はすぐさま直接否定されることになった。

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『ガーディアン』紙の特派員を務めるナイジェリア人ジャーナリストのオサス・オバイウワナ氏が、自身の「X」アカウントで、モロッコ王立サッカー連盟の関係者から明確な否定のコメントを得たと明かしたのだ。 同関係者は、出回っている情報は「完全な虚偽」だと断言したという。 モロッコが欧州サッカー連盟に移るという話は、新しい噂ではない。 これまでにもさまざまな機会にSNS上で取り沙汰されてきたが、モロッコ側、UEFA側のいずれからも、それを裏付けるような公式の動きは確認されていない。