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セスク・ファブレガス、バルセロナ監督就任の噂に言及。コモ指揮官がカンプ・ノウ復帰説に口を開く
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コモのセスク・ファブレガス監督が、バルセロナを指揮する可能性と古巣との深い絆について語った。現在はイタリアで契約を結んでいる。
「人生は飛行機を操縦するようなものだ。 いつ減速するかは分からない。 だから、どんなときも楽しむよう努めなければならない。 戦うときには戦い、楽しむときには楽しみ、家族と過ごすときには家族と過ごすんだ」と続けた。
「成長中のコモのようなクラブで監督を務めるには、競争の厳しさや要求があり、私には多くの責任がある。 そのなかでバランスを取るようにしている。 言ったように、私は日々のことに集中している。 将来のことを考えても、たいてい何も得られないからだ」カンプ・ノウへの早期復帰を巡る話題は退けたものの、ファブレガスは今も古巣の試合を欠かさず見ている。
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そのサッカーへの思いから、コモの欧州での試合に向けた戦術準備中にも気を取られるほどだ。
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