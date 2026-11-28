セリエAコモのセスク・ファブレガス監督は、記者会見でレアル・マドリーから完全移籍で獲得した若手MFニコ・パスを称賛し、過度な指導が選手の直感的な判断力を損なう恐れがあると警鐘を鳴らした。

セスク・ファブレガス 監督が ニコ・パス を、才能とフィジカルを兼ね備えた「素晴らしい組み合わせ」と称賛し、コモでの成長に言及した。 また、成長著しい若手選手たちが セリエA のコモを世界のビッグクラブへ向かうための足がかりと考えていることも認めた。

コモのファブレガス監督が、現代の選手育成の方向性に警鐘を鳴らした。 過度な指導は、将来有望な選手が持つ本来のひらめきを損なう恐れがあるという。 急成長するパスについて、元アーセナル、バルセロナのMFは、練習場で教え込むことのできない直感的な試合理解力を持つ選手もいると強調した。

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「今はロボットを生み出してしまう恐れがある。 それが助けになるタイプの選手もいる。 ただ、ニコ・パスの場合、勝つため、あるいは違いを生み出すために正しい選択ができると分かっていることは、本当に大きい」。 ファブレガス監督は日曜日にホームで行われるユヴェントス戦を前に、土曜日の記者会見でそう説明した。