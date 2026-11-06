セスク・ファブレガス監督がコモの歴史的9-1快勝を振り返りインテル戦へ向かう

コモのセスク・ファブレガス監督が、チャンピオンズリーグでランスを9-1で破った歴史的勝利の詳細を明かし、次のインテル戦への厳格な姿勢を示した。イタリア史上初の9得点劇の背景と、失点への戒めについて詳述。

イタリアの セスク・ファブレガス 監督は、 チャンピオンズリーグ における ランス 戦の歴史的な9-1という大勝について、その喜びと課題を詳細に語った。ファブレガス監督はこの結果に喜びを感じつつも、失点したゴールに対しては明確な落胆を示し、チームの反応に慎重な視点を向けている。この試合はコモのクラブ史上、そしてイタリアのクラブとしても初めて、 チャンピオンズリーグ の1試合で9得点を挙げた快挙となった。

9-1勝利の詳細と7選手による得点劇

この圧倒的な勝利により、コモは同大会の歴史上、アウェー戦での最大得点差勝利という記録も樹立した。計9得点は7人の異なる選手によって達成され、その活躍がチームの攻撃力を象徴している。得点源となった選手は、ハットトリックを達成したタソス・ドヴィカスに加え、ニコ・パス、ルーカス・ダ・クーニャ、マルク=オリヴィエ・ケンプフ、マルティン・バトゥリナ、そしてマッティア・リベラーリである。

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特に注目を集めたのは、有望株マッテオ・パパチオーリのデビュー戦の活躍だ。パパチオーリは公式なデビュー戦という舞台で、ボールに初めて触れてから即座にゴールを奪うという鮮烈なデビューを飾った。ファブレガス監督は、この若きスターの初得点についても高い評価を下しつつ、チーム全体としてのバランスの取れた攻撃力がこの歴史的な結果を生み出したと分析している。

ファブレガス監督の戒めと次の目標

ファブレガス監督は、チームが9-1という結果を享受する権利は十分に与えられていると認めつつも、サッカーのテンポの速さを強調して選手たちに厳格な注意を促した。彼は既に選手たちに対し、ランス戦のページは完全に閉じ、現在のすべての焦点を次对手であるインテルミラノに向けた準備に移すよう伝えている。この指示は、一時的な勝利の油断を防ぎ、次の重要な試練に集中させるための戦略的なものだった。

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イタリアの指揮官は、インテルの本拠地での対戦が物理的にも精神的にも非常に過酷な挑戦になると警告した。代表ウィークという短い期間の中で、チームは残り9試合を戦う必要があり、準備に充てる時間は限られている。ファブレガス監督は、可能な限り最善の方法で準備を整え、ミラノへと乗り込む準備を進めていることを明かし、試合を確実に終了させることと、再びページを閉じて次へ進むことの重要性を説いた。

チャンピオンズリーグの旅の始まりとして

ランス戦の勝利を総括して、ファブレガス監督はこの結果がコモにとってヨーロッパの舞台での「旅の始まり」に過ぎないと強調した。誰も9-1という結果を予想していなかったという事実を挙げ、サッカーにおいてこのような極端なスコアは通常発生せず、一生に一度あるかどうかの出来事であると認識を示した。しかし、誇らしい数字の裏側で、チームはまだ完全な成熟期には達していないとの見解を示している。

現在、コモはチャンピオンズリーグにおいてまだ4試合しか戦っておらず、今後の展開によってチームの真の実力が問われることになる。ファブレガス監督は選手たちを誇りに思う一方で、この大勝が長期戦での継続的なパフォーマンスを保証するものではないことを理解している。彼らは次なる試合を通じて、自分の本当のアイデンティティを示し、ヨーロッパでの長い旅路を確実に進んでいく必要がある。この緊張感ある状況下で、チームは次のインテル戦への準備を着々と進めている。