セサミストリートマーケット、クラシックドーナツシリーズ新発売

セサミストリートマーケットが、エルモとクッキーモンスターのキャラクタードーナツに、生地の味わいを楽しむクラシックドーナツシリーズを追加。2025年6月11日より全国4店舗で発売。

株式会社マッシュスタイルラボが展開する世界唯一の セサミストリート オフィシャルストア「SESAME STREET MARKET」は、2025年6月11日より、新たな ドーナツ シリーズ「 クラシック ドーナツ シリーズ」を池袋サンシャインシティ店、ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.

C.店で発売します。 このシリーズは、開業当初から愛されるエルモとクッキーモンスターのキャラクタードーナツに加え、ドーナツ生地そのものの味わいを重視したシンプルながらも満足感あふれる一品です。 店内で一つ一つ手作りされるハウスメイドのドーナツは、ふわふわもちもちの軽やかな食感と優しい口当たりが魅力。 厳選された小麦粉、砂糖、酵母を使用したオリジナルブレンドの生地は、その日の状態に合わせて発酵時間を細かく調整することで、常に安定した品質を提供しています。

今回のクラシックシリーズでは、エルモはハニーレモン、クッキーモンスターはココナッツミルクのグレーズでコーティングし、レモンの爽やかな酸味やココナッツミルクの優しい甘さを引き立てます。 表面には「ELMO」「COOKIE MONSTER」の名前をシュガーパウダーで描き、遊び心もプラス。 マッシュグループは「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける」を理念に、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年からファッション事業に参入。

SNIDELやgelato piqueなど20ブランドを国内外で展開しています。 一方、セサミストリートは1969年誕生の子ども向け教育番組で、現在190以上の国と地域で放送。 公民権運動の時代に生まれ、音楽やパペットを通じて基礎学力や思いやり、インクルージョンを伝えてきました。 エルモやクッキーモンスターなどのキャラクターが活躍し、非営利団体セサミワークショップが制作。 すべての子どもたちが賢く、たくましく、優しく育つよう支援しています





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セサミストリート ドーナツ 新発売 クラシック ハンドメイド

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