NEOWIZは11月27日、『ブラウンダスト2』PC版について、今後はより露出度の高いアートを提供していく予定と発表した。

『ブラウンダスト2』は、タクティクスRPGだ。 対応プラットフォームはiOS/Android/PCで、基本プレイ無料にてサービス中。 最大5体のキャラクターを盤上に配置し、スキルを駆使して敵の撃破を目指す。

ハイエンド2Dグラフィックスと謳われるアニメーションも持ち味となっており、美麗に描かれたキャラクターグラフィックやアニメーションを楽しめる。 本作はゲーム内ゲーム機のカセットを切り替えるという演出で、メインストーリーやキャラごとのストーリーなど、さまざまなコンテンツが用意されている。 メインストーリーはシリアスな作風だが、イベントではパラレルワールドという設定で、キャラクターたちがさまざまなコスチュームに身を包んで登場。 そのキャラクターたちのセクシーな描写も本作の特徴となっている。

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の説明文によると、公式サイトからダウンロードできるオリジナルPC版では「上半身および下半身の描写が強化」される。11月27日のライブ放送で描かれた画像を見る限り、どうやらギリギリ描写されてこなかった部位がついに直接描かれるなど、これまでよりさらに一段レベルを上げた表現になるようだ。 なお、YouTubeで放送された同ライブは現在アーカイブ非公開となっており、編集を施した後にあらためて公開される予定とのこと。 PC版の新たな表現基準は、12月3日配信予定の3.5周年アップデートより適用される予定だ。