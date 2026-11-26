株式会社セガは11月25日より「プロサッカークラブをつくろう！2026」でFCバイエルン・ミュンヘンとの特別コラボイベントを開始。限定スカウトとアイテム入手方法を紹介。

株式会社セガ は、自身のスマートフォンおよびPC向けシミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう！2026」において、ドイツの有名サッカークラブ FCバイエルン・ミュンヘン との特別コラボレーションを実施することを発表した。

この新たなコラボレーションイベントは、2026年11月25日より正式に開始される。対象プラットフォームは、PlayStation 5、PlayStation 4、iOS、Android、そしてPC版のSteamおよびGoogle Play Games on PCを含む。

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特別スカウトとコインの獲得方法

この期間限定イベントの中心となるのは、FCバイエルン・ミュンヘンとのコラボレーションによって実現した特別なスカウトシステムの提供である。プレイヤーは通常のゲームプレイとは異なる独自のイベント参加型スカウトを通じて、限定されたチームメイトを引き当てる機会を得ることができる。

イベントの参加方法はシンプルで、「サカつくモード」と呼ばれる専用のゲームプレイモードを進行させることが必須条件となる。プレイヤーはこのモード内でプレイを継続することで、限定されたイベントアイテムである「サカつくコイン」を獲得できる仕組みになっている。

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収集した「サカつくコイン」は、通常のシーズン報酬とは別に、特定のスカウト抽選やアイテム交換に使用することができる。これにより、プレイヤーは通常のゲーム進行とは別に、この特別なコラボレーションを最大限に楽しむことができる。

ボーナスカウントの消費と報酬獲得

イベント参加者にとって重要なのは、シーズンごとの成績に基づく「ボーナスカウント」の効率的な使用法である。「サカつくモード」の各シーズンが終了する際に、プレイヤーはそのシーズンの成績に応じて「ボーナスカウント」を獲得する。

獲得した「ボーナスカウント」を消費することで、通常のシーズン報酬とは別に、さらに多くのリワードを得ることが可能になる。このシステムにより、プレイヤーは限定アイテムの入手確率や、特別なスカウトの機会を最大化できる。

特に、この特別スカウトは通常のスカウトとは異なり、FCバイエルン・ミュンヘンの限定キャラクターやアイテムが含まれている可能性が高い。そのため、限定アイテムを収集したいプレイヤーにとって、この「ボーナスカウント」の消費は非常に重要な戦略的要となる。

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複数プラットフォームでの同時展開

株式会社セガは、本ゲームがPlayStation 5、PlayStation 4、iOS、Android、PC（Steam、Google Play Games on PC）の5つの主要プラットフォームで同時に展開されていることを強調している。これにより、どのデバイスを使用しているプレイヤーでも、同様にこの特別イベントに参加できる。

プラットフォームをまたいだ統一されたイベントシステムは、プレイヤー間の交流や競争を促進する効果がある。PCからスマートフォンへ、あるいはその逆へのデータ連携が容易であれば、プレイヤーは時間や場所に縛られずにイベントを継続できる。

コラボの背景と今後の展開

株式会社セガとFCバイエルン・ミュンヘンの今回のコラボは、世界的なサッカーゲームの人気と、リアルなサッカーチームへの愛着を組み合わせることで、プレイヤーの没入感を高めることを目的としている。この種のパートナーシップは、ゲーム内経済やコミュニティ活動を活性化させる効果的な手段となる。

イベントの開始日は明確に2026年11月25日と設定されており、それに合わせてゲーム内のUIやシステムが更新される。今後の展開については、株式会社セガの公式発表を待つ必要があるが、追加コンテンツや限定アイテムの展開が期待される。