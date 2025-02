セガ、『ソニックレーシング クロスワールド』 最新情報公開！クローズドネットワークテストも実施決定

セガは新作レーシングゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』の最新情報を公開しました。PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、PC(Steam、Epic Games Store)でリリース予定のこのゲームは、ソニックシリーズのキャラクターたちが活躍する予測不能なレースバトルが楽しめる作品です。

セガは2月13日、「ソニック」シリーズの新作レーシング ゲーム 『 ソニックレーシング クロスワールド 』について、最新情報を公開しました。公開された内容は、キーアートや ゲーム の特徴などです。また、PlayStation Store、Microsoft Store、Steam、Epic Games Storeのストアページがオープンし、ウィッシュリスト登録も開始されています。さらに、PlayStation 5版の クローズドネットワークテスト を実施することも明らかにされました。\ クローズドネットワークテスト は、 オンライン対戦 の動作確認や不具合特定を目的としており、オンラインモード「ワールドマッチモード」を先行で体験することが可能です。参加者の募集は本日開始されており、興味のある方は応募してみてください。\本作は、「ソニック」シリーズのキャラクターたちが登場する予測不能な“驚き”が詰まったレースバトルで、世界中のプレイヤーと対戦を楽しめます。セガレース ゲーム チームの精鋭が手掛ける、セガ史上最高峰のアクションレーシング ゲーム 最新作『ソニックレーシング

クロスワールド』に、ぜひ期待しましょう。発売日などはまだ発表されていません





